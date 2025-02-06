Неймар провел впечатляющий дебют за Сантос — что известно

Неймар показал шокирующую игру в первом матче за Сантос
В бразильском футболе произошло возвращение, которого ждали множество болельщиков. И, судя по всему, это событие не разочаровало.
Неймар дебютировал за "Сантос", в который он в конце концов вернулся после успешной карьеры в Европе и не слишком успешной — в Саудовской Аравии, сообщает ESPN.
Форвард сыграл свой первый матч. И сразу запомнился своими действиями.
Как сыграл Неймар
Бразильский звездный форвард дебютировал за "Сантос" в игре против "Ботафого". Матч завершился со счетом 1:1.
Неймар вышел на поле после перерыва. Несмотря на потерю очков, именно он был признан игроком матча.
"Я люблю Сантос. Мне нужны игровые минуты, ведь я не готов на все 100 процентов. Думаю, через три-четыре игры я буду чувствовать себя лучше", — резюмировал сам игрок в комментарии журналистам.
Следующий матч "Сантос" проведет против "Новоризонтино", он состоится 9 февраля.
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