Неймар провел впечатляющий дебют за Сантос — что известно

Неймар во время тренировки в Сантосе. Фото: REUTERS

В бразильском футболе произошло возвращение, которого ждали множество болельщиков. И, судя по всему, это событие не разочаровало.

Неймар дебютировал за "Сантос", в который он в конце концов вернулся после успешной карьеры в Европе и не слишком успешной — в Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

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Как сыграл Неймар

Бразильский звездный форвард дебютировал за "Сантос" в игре против "Ботафого". Матч завершился со счетом 1:1.

Неймар вышел на поле после перерыва. Несмотря на потерю очков, именно он был признан игроком матча.

"Я люблю Сантос. Мне нужны игровые минуты, ведь я не готов на все 100 процентов. Думаю, через три-четыре игры я буду чувствовать себя лучше", — резюмировал сам игрок в комментарии журналистам.

Следующий матч "Сантос" проведет против "Новоризонтино", он состоится 9 февраля.

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