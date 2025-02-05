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На роботу на вертольоті — Неймар дивує ЗМІ та свій новий клуб

5 лютого 2025 16:02
Олександр Ільющенков - Редактор
Неймар епатажно з'явився на тренуванні у Сантосі
Бразильський форвард Неймар на презентації в "Сантосі". Фото: REUTERS/Carla Carniel
Олександр Ільющенков - Редактор

Бразильський форвард Неймар освоюється у своєму новому клубі. Він, як відомо, повернувся туди де починав — у бразильський "Сантос".

Бразилець зараз користується власним вертольотом для того, щоб щодня діставатися на тренування на клубній базі "Сантоса", пише Globo

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Він вимушений це робити через те, що поки що не придбав житло у Сантусі. Зараз він живе у Маргаратібі, що у штаті Ріо-де-Жанейро. 

Неймар та його вертоліт

Очікується, що бразильська зірка вже наступного тижня завершить придбання нового житла. Поки що він все ж користується спеціально збудованим для нього вертольотом.

Цей вертоліт розрахований на двох пілотів та вісьмох пасажирів. Він здатний до перельотів у несприятливих умовах. 

Сам переліт з Мангаратіби до Сантуса займає близько години. 

Нагадаємо, український гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик в лютому дізнається рішення щодо його звинувачень у допінгу. Цього місяця будуть опубліковані результати проби B. 

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