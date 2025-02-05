Неймар епатажно з'явився на тренуванні у Сантосі

На роботу на вертольоті — Неймар дивує ЗМІ та свій новий клуб
Бразильський форвард Неймар освоюється у своєму новому клубі. Він, як відомо, повернувся туди де починав — у бразильський "Сантос".
Бразилець зараз користується власним вертольотом для того, щоб щодня діставатися на тренування на клубній базі "Сантоса", пише Globo.
Він вимушений це робити через те, що поки що не придбав житло у Сантусі. Зараз він живе у Маргаратібі, що у штаті Ріо-де-Жанейро.
Неймар та його вертоліт
Очікується, що бразильська зірка вже наступного тижня завершить придбання нового житла. Поки що він все ж користується спеціально збудованим для нього вертольотом.
Цей вертоліт розрахований на двох пілотів та вісьмох пасажирів. Він здатний до перельотів у несприятливих умовах.
Сам переліт з Мангаратіби до Сантуса займає близько години.
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