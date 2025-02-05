Неймар епатажно з'явився на тренуванні у Сантосі

Бразильський форвард Неймар на презентації в "Сантосі". Фото: REUTERS/Carla Carniel

Бразильський форвард Неймар освоюється у своєму новому клубі. Він, як відомо, повернувся туди де починав — у бразильський "Сантос".

Бразилець зараз користується власним вертольотом для того, щоб щодня діставатися на тренування на клубній базі "Сантоса", пише Globo.

Читайте також:

Він вимушений це робити через те, що поки що не придбав житло у Сантусі. Зараз він живе у Маргаратібі, що у штаті Ріо-де-Жанейро.

Неймар та його вертоліт

Очікується, що бразильська зірка вже наступного тижня завершить придбання нового житла. Поки що він все ж користується спеціально збудованим для нього вертольотом.

Цей вертоліт розрахований на двох пілотів та вісьмох пасажирів. Він здатний до перельотів у несприятливих умовах.

Сам переліт з Мангаратіби до Сантуса займає близько години.

Нагадаємо, український гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик в лютому дізнається рішення щодо його звинувачень у допінгу. Цього місяця будуть опубліковані результати проби B.

Колишній гравець "Шахтаря" Дмитро Чигринський вирішив стати тренером. Зараз він проходить стажування у одному із лідерів УПЛ.

Київське "Динамо" планує влітку продати Миколу Шапаренка. На гравця є претенденти серед закордонних клубів.

У мережі з'явилося відео з дивним тренуванням Ярослави Магучіх. Воно було знято прихованою камерою, спортсменка про неї не знала.