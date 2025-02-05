Неймар эпатажно появился на тренировке в Сантосе

Бразильский форвард Неймар на презентации в "Сантосе". Фото: REUTERS/Carla Carniel

Бразильский форвард Неймар осваивается в своем новом клубе. Он, как известно, вернулся туда где начинал — в бразильский "Сантос".

Бразилец сейчас пользуется собственным вертолетом для того, чтобы ежедневно добираться на тренировки на клубной базе "Сантоса", пишет Globo.

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Он вынужден это делать из-за того, что пока не приобрел жилье в Сантусе. Сейчас он живет в Маргаратибе, что в штате Рио-де-Жанейро.

Неймар и его вертолет

Ожидается, что бразильская звезда уже на следующей неделе завершит приобретение нового жилья. Пока что он все же пользуется специально построенным для него вертолетом.

Этот вертолет рассчитан на двух пилотов и восемь пассажиров. Он способен к перелетам в неблагоприятных условиях.

Сам перелет из Мангаратибы в Сантус занимает около часа.

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