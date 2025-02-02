Неймар забив найдорожчий гол в історії — скільки він коштував

Фанати "Сантоса" радіють поверненню Неймара. Фото: REUTERS/Carla Carniel

У футбольному світі згадали про зірку, що уже певний час як змусив про себе забути. Його проблемою останніми роками були численні та довготривалі травми.

Бразильський форвард Неймар може вважатись автором найдорожчого голу в історії футболу, пише ESPN.

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Бразильський форвард Неймар повернувся до "Сантоса". Фото: REUTERS/Carla Carniel

Неймар та рекорди

Неймар приєднався до саудівського "Аль-Хіляла" влітку 2023 року за контрактом на 94 мільйони доларів.

Через проблеми з травмами за весь цей час бразилець зіграв лише сім матчів, у яких відзначився лише одним голом.

"Справедливо припустити, що його удар цілком можна назвати найдорожчим голом усіх часів, враховуючи, що він обійшовся "Аль-Хілялю" приблизно в 200 мільйонів доларів", — пишуть в ESPN.

Журналісти пояснюють, що беруть до уваги 94 мільйони доларів на трансфер та близько 100 мільйонів доларів зарплати гравця.

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