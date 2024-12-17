Неймар заявив, що залишає Аль-Хіляль

Неймар заявив, що залишає свій клуб — куди перейде футболіст
Бразильський футболіст Неймар заявив керівництву клубу "Аль-Хіляль", що не буде продовжувати контракт. Він має намір залишити команду влітку 2025 року.
Про це пише Sport.ua.
Неймар піде з Аль-Хіляля
32-річний футболіст заявив, що не буде продовжувати контракт і залишить команду влітку 2025 року. У ЗМІ з'явилась інформація, що він має на меті перейти до "Інтера Маямі", щоб обʼєднатись з колишніми партнерами, з якими він виступав за "Барселону".
Крім цього, відомо, що керівництво "Аль-Хіляля" заявило, що таким чином футболіст просто прагне досягти підвищення зарплати та укладення нового контракту.
Саме через постійні травми Неймара та проблеми зі здоровʼям, ймовірно, що клуб не запропонує йому нову угоду.
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