Неймар заявив, що залишає Аль-Хіляль

Неймар на тренуванні. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильський футболіст Неймар заявив керівництву клубу "Аль-Хіляль", що не буде продовжувати контракт. Він має намір залишити команду влітку 2025 року.

Про це пише Sport.ua.

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32-річний футболіст заявив, що не буде продовжувати контракт і залишить команду влітку 2025 року. У ЗМІ з'явилась інформація, що він має на меті перейти до "Інтера Маямі", щоб обʼєднатись з колишніми партнерами, з якими він виступав за "Барселону".

Крім цього, відомо, що керівництво "Аль-Хіляля" заявило, що таким чином футболіст просто прагне досягти підвищення зарплати та укладення нового контракту.



Неймар під час тренування. Фото: instagram.com/neymarjr

Саме через постійні травми Неймара та проблеми зі здоровʼям, ймовірно, що клуб не запропонує йому нову угоду.

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