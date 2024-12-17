Неймар заявил, что покидает Аль-Хиляль

Неймар заявил, что покидает свой клуб — куда перейдет футболист
Бразильский футболист Неймар заявил руководству клуба "Аль-Хиляль", что не будет продлевать контракт. Он намерен покинуть команду летом 2025 года.
Об этом пишет Sport.ua.
Неймар уйдет из Аль-Хиляля
32-летний футболист заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду летом 2025 года. В СМИ появилась информация, что он намерен перейти в "Интер Майами", чтобы объединиться с бывшими партнерами, с которыми он выступал за "Барселону".
Кроме этого, известно, что руководство "Аль-Хиляля" заявило, что таким образом футболист просто стремится добиться повышения зарплаты и заключения нового контракта.
Именно из-за постоянных травм Неймара и проблем со здоровьем, вероятно, клуб не предложит ему новое соглашение.
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