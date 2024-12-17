Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Неймар заявил, что покидает свой клуб — куда перейдет футболист arrow

Неймар заявил, что покидает свой клуб — куда перейдет футболист

17 декабря 2024 17:10
Станислав Костюк - Редактор
Неймар заявил, что покидает Аль-Хиляль
Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr
Станислав Костюк - Редактор

Бразильский футболист Неймар заявил руководству клуба "Аль-Хиляль", что не будет продлевать контракт. Он намерен покинуть команду летом 2025 года.

Об этом пишет Sport.ua.

Читайте также:

Неймар уйдет из Аль-Хиляля

32-летний футболист заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду летом 2025 года. В СМИ появилась информация, что он намерен перейти в "Интер Майами", чтобы объединиться с бывшими партнерами, с которыми он выступал за "Барселону".

Кроме этого, известно, что руководство "Аль-Хиляля" заявило, что таким образом футболист просто стремится добиться повышения зарплаты и заключения нового контракта.

Неймар

Неймар во время тренировки. Фото: instagram.com/neymarjr

Именно из-за постоянных травм Неймара и проблем со здоровьем, вероятно, клуб не предложит ему новое соглашение.

Напомним, известный баскетболист мог заранее знать о дате своей смерти – он написал предсмертную записку.

Легкоатлетка Юлия Левченко ошеломила фанатов новой фотосессией — впечатляющие кадры.

Андрей Лунин может не стать основным голкипером мадридского "Реала" - причины.

футбол Футбол трансферы Неймар Интер Майами Аль-Хиляль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:42 Опасность не утихает — синоптики дали прогноз погоды на завтра

17:37 Праздничные будни — будут ли выходные 31 декабря и 1 января

17:32 Дело Тищенко передали в суд — какой срок грозит нардепу

17:27 Дополнительные поезда из Одессы — куда можно поехать на праздники

17:27 Опасность нарастает — синоптики о погоде на Киевщине завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

17:04 Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

16:54 Зеленский заявил, что Орбану нечем давить на Путина

16:31 Охотились за F-16 в Одессе — СБУ разоблачила шпионскую сеть

16:27 Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

17:42 Опасность не утихает — синоптики дали прогноз погоды на завтра

17:37 Праздничные будни — будут ли выходные 31 декабря и 1 января

17:32 Дело Тищенко передали в суд — какой срок грозит нардепу

17:27 Дополнительные поезда из Одессы — куда можно поехать на праздники

17:27 Опасность нарастает — синоптики о погоде на Киевщине завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:04 Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

16:54 Зеленский заявил, что Орбану нечем давить на Путина

16:31 Охотились за F-16 в Одессе — СБУ разоблачила шпионскую сеть

16:27 Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

16:22 Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над OpenAI

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам