Неймар заявил, что покидает Аль-Хиляль

Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильский футболист Неймар заявил руководству клуба "Аль-Хиляль", что не будет продлевать контракт. Он намерен покинуть команду летом 2025 года.

Об этом пишет Sport.ua.

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32-летний футболист заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду летом 2025 года. В СМИ появилась информация, что он намерен перейти в "Интер Майами", чтобы объединиться с бывшими партнерами, с которыми он выступал за "Барселону".

Кроме этого, известно, что руководство "Аль-Хиляля" заявило, что таким образом футболист просто стремится добиться повышения зарплаты и заключения нового контракта.



Неймар во время тренировки. Фото: instagram.com/neymarjr

Именно из-за постоянных травм Неймара и проблем со здоровьем, вероятно, клуб не предложит ему новое соглашение.

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