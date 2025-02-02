Неймар забил самый дорогой гол в истории — сколько он стоил

Фанаты "Сантоса" радуются возвращению Неймара. Фото: REUTERS/Carla Carniel

В футбольном мире вспомнили о звезде, который уже некоторое время как заставил о себе забыть. Его проблемой в последние годы были многочисленные и долговременные травмы.

Бразильский форвард Неймар может считаться автором самого дорогого гола в истории футбола, пишет ESPN.

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Бразильский форвард Неймар вернулся в "Сантос". Фото: REUTERS/Carla Carniel

Неймар и рекорды

Неймар присоединился к саудовскому "Аль-Хилялу" летом 2023 года по контракту на 94 миллиона долларов.

Из-за проблем с травмами за все это время бразилец сыграл лишь семь матчей, в которых отметился лишь одним голом.

"Справедливо предположить, что его удар вполне можно назвать самым дорогим голом всех времен, учитывая, что он обошелся "Аль-Хилялю" примерно в 200 миллионов долларов", — пишут в ESPN.

Журналисты объясняют, что принимают во внимание 94 миллиона долларов на трансфер и около 100 миллионов долларов зарплаты игрока.

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