Динамо заинтересовано в аренде Мигелито из Сантоса с правом выкупа

Мигелито. Фото: instagram.com/miguel.terceros

Киевское "Динамо" сделало предложение для футболиста из бразильского "Сантоса", где сейчас играет Неймар. Кроме того, они пытаются вести переговоры относительно игрока, который заменяет легенду футбола.

Об этом сообщил бразильский портал UOL.

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По информации источника, "Динамо", вроде бы, направило запрос относительно возможной аренды атакующего полузащитника Мигелито. При этом, киевляне хотят прописать в контракте право выкупа.

В борьбе за вингера с киевлянами в Европе конкурирует испанский "Кадис".

Мигелито также интересен клубам из Бразилии и других стран Южной Америки. Интерес к футболисту растет, поскольку он хорошо выступает за сборную Боливии.

Футболист является третьим лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира, где забил четыре гола. Он уступает лишь Лионелю Месси (шесть голов) и Дарвину Нуньесу (пять голов).

В "Сантосе" сильно рассчитывали на Мигелито, но после перехода Неймара ищут для игрока новую команду.

Напомним, тренерский штаб "Динамо" может столкнуться с проблемами во второй половине сезона.

В "Динамо" карьера футболиста под угрозой, поскольку он расстался с девушкой.

Бывший игрок киевлян стал лидером "Александрии" во время зимних сборов.

В карьере Михаила Мудрика могут произойти серьезные изменения - он получит вердикт по делу о допинге.