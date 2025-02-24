Неймар поразил голом с углового за Сантос в Лиге Паулиста — видео

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Легендарный бразильский стример в CS2 Неймар продолжает возвращать форму и в футболе. На этот раз он забил за "Сантос".

Интересно, что легенда забила прямым ударом с углового, сообщил портал Новини.LIVE.

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Что известно о голе Неймара

"Сантос" играл последний матч основного этапа чемпионата штата против "Интернасьонала Лимейра" из четвертого по силе дивизиона Бразилии.

Победу в матче сделал возможной Неймар, с двух подач с углового которого забил голы Тикинью на 9-й и 32-й минутах.

При этом Неймар на 27-й минуте с углового забил в ворота соперника, закрутив мяч в стойку, от которой тот влетел в ворота.

Неймар и "Сантос" уверенно вышли в плей-офф Паулисты и 1 марта в четвертьфинале сыграют с "РБ Брагантино".

Лига Паулиста, 12-й тур

"Интернасьонал Лимейра" — "Сантос" — 0:3

Голы: Тикинью, 9, 32, Неймар, 27

В этом сезоне Неймар в восьми матчах забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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