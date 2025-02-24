Неймар поразил голом с углового за Сантос в Лиге Паулиста — видео

Неймар забил невероятный гол с углового в Бразилии — видео
Легендарный бразильский стример в CS2 Неймар продолжает возвращать форму и в футболе. На этот раз он забил за "Сантос".
Интересно, что легенда забила прямым ударом с углового, сообщил портал Новини.LIVE.
Что известно о голе Неймара
"Сантос" играл последний матч основного этапа чемпионата штата против "Интернасьонала Лимейра" из четвертого по силе дивизиона Бразилии.
Победу в матче сделал возможной Неймар, с двух подач с углового которого забил голы Тикинью на 9-й и 32-й минутах.
При этом Неймар на 27-й минуте с углового забил в ворота соперника, закрутив мяч в стойку, от которой тот влетел в ворота.
Неймар и "Сантос" уверенно вышли в плей-офф Паулисты и 1 марта в четвертьфинале сыграют с "РБ Брагантино".
Лига Паулиста, 12-й тур
"Интернасьонал Лимейра" — "Сантос" — 0:3
Голы: Тикинью, 9, 32, Неймар, 27
В этом сезоне Неймар в восьми матчах забил два мяча и сделал три голевые передачи.
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