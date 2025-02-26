Кріс Юбенк-молодший і Конор Бенн побилися під час битви поглядів

Зірки боксу побилися на битві поглядів, яка потрапила на відео
У Манчестері, Англія пройшла перша зустріч перед боєм Кріс Юбенк-молодший — Конор Бенн. Це друга спроба організувати поєдинок.
Цього разу під час битви поглядів сталася бійка між боксерами, передає портал Новини.LIVE.
Поєдинок боксера першої середньої ваги Юбенка-молодшого і напівсередньоваговика Бенна відбудеться 26 квітня в Лондоні.
Бійка Юбенка-молодшого і Бенна
Боксери під час стердауну ображали один одного, а потім Юбенк-молодший вдарив Бенна яйцем по обличчю.
Конор хотів напасти у відповідь, але вчасно приспіла охорона.
NEW ANGLE 🤯🤯🤯🤯#EubankBenn pic.twitter.com/eFcOCwOuZm- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 25, 2025
Цей поєдинок спочатку планували провести восени 2022 року, але тоді він не відбувся через те, що Конор не пройшов допінг-контроль і отримав дискваліфікацію.
Пізніше представники Бенна заявили, що наявність слідів забороненого кломіфену в його організмі пов'язана виключно з надмірним споживанням курячих яєць.
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