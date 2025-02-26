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Зірки боксу побилися на битві поглядів, яка потрапила на відео

26 лютого 2025 00:08
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Кріс Юбенк-молодший і Конор Бенн побилися під час битви поглядів
Кріс Юбенк-молодший — Конор Бенн. Фото: x.com/MatchroomBoxing
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Манчестері, Англія пройшла перша зустріч перед боєм Кріс Юбенк-молодший — Конор Бенн. Це друга спроба організувати поєдинок.

Цього разу під час битви поглядів сталася бійка між боксерами, передає портал Новини.LIVE.

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Бійка Юбенка-молодшого і Бенна

Боксери під час стердауну ображали один одного, а потім Юбенк-молодший вдарив Бенна яйцем по обличчю.

Конор хотів напасти у відповідь, але вчасно приспіла охорона.

Цей поєдинок спочатку планували провести восени 2022 року, але тоді він не відбувся через те, що Конор не пройшов допінг-контроль і отримав дискваліфікацію.

Пізніше представники Бенна заявили, що наявність слідів забороненого кломіфену в його організмі пов'язана виключно з надмірним споживанням курячих яєць.

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