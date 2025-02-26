Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн подрались во время битвы взглядов

Звезды бокса подрались на битве взглядов, которая попала на видео
В Манчестере, Англия прошла первая встреча перед боем Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн. Это вторая попытка организовать поединок.
На этот раз во время битвы взглядов произошла потасовка между боксерами, передает портал Новини.LIVE.
Поединок боксера первого среднего веса Юбэнка-младшего и полусредневеса Бенна состоится 26 апреля в Лондоне.
Драка Юбэнка-младшего и Бенна
Боксеры во время стердауна оскорбляли друг друга, а затем Юбэнк-младший ударил Бенна яйцом по лицу.
Конор хотел напасть в ответ, но вовремя подоспела охрана.
NEW ANGLE 🤯🤯🤯#EubankBenn pic.twitter.com/eFcOCwOuZm— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 25, 2025
Этот поединок изначально планировали провести осенью 2022 года, но тогда он не состоялся из-за того, что Конор не прошел допинг-контроль и получил дисквалификацию.
Позже представители Бенна заявили, что наличие следов запрещенного кломифена в его организме связано исключительно с чрезмерным потреблением куриных яиц.
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