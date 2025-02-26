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Звезды бокса подрались на битве взглядов, которая попала на видео

26 февраля 2025 00:08
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн подрались во время битвы взглядов
Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн. Фото: x.com/MatchroomBoxing
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Манчестере, Англия прошла первая встреча перед боем Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн. Это вторая попытка организовать поединок.

На этот раз во время битвы взглядов произошла потасовка между боксерами, передает портал Новини.LIVE.

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Драка Юбэнка-младшего и Бенна

Боксеры во время стердауна оскорбляли друг друга, а затем Юбэнк-младший ударил Бенна яйцом по лицу.

Конор хотел напасть в ответ, но вовремя подоспела охрана.

Этот поединок изначально планировали провести осенью 2022 года, но тогда он не состоялся из-за того, что Конор не прошел допинг-контроль и получил дисквалификацию.

Позже представители Бенна заявили, что наличие следов запрещенного кломифена в его организме связано исключительно с чрезмерным потреблением куриных яиц.

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