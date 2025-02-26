Неймар может вернуться в Барселону в ближайшее время

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Звездный бразильский футболист Неймар недавно вернулся в родной "Сантос". Однако он уже может вновь сменить команду.

Агент Неймара намерен вернуть игрока в "Барселону", сообщил портал Diario Sport.

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Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар готовится к возвращению в Испанию

По данным источника, агент Неймара, Пини Захави, ведет переговоры с руководством "Барселоны", пытаясь убедить их подписать футболиста следующим летом.

Согласно информации, Захави уверяет президента клуба Жоана Лапорту, что Неймар присоединится к "Барселоне" как свободный агент.

Для осуществления трансфера Неймар готов значительно снизить свою зарплату, чтобы сделка стала реальной.

Однако переходу может помешать главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик, который выступает против подписания Неймара, считая, что тот не вписывается в его планы.

В текущем сезоне Неймар провел за "Сантос" восемь матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Контракт Неймара с "Сантосом" действует до 30 июня 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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