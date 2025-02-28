Усик обирає суперника — три претенденти, з якими може поборотися українець

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик зараз знаходиться на заслуженому відпочинку після успішних боїв проти британця Тайсона Ф'юрі. Проте, український чемпіон, схоже, не збирається закінчувати. Принаймні, поки що.

Претендентів на бій з Усиком вистачає, зараз практично кожен із супертяжів, які виграють свої поєдинки, далі говорять про українця, пише портал Новини.LIVE.

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Але, звісно ж є лідери цього умовного рейтингу. Ті боксери, які мають найбільші шанси зустрітися з українцем. Про них і поговоримо.

Даніель Дюбуа. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Даніель Дюбуа

Однозначний номер один у списку претендентів. Чинний володар чемпіонського поясу за версією IBF - якраз того поясу, якого не вистачає Усику до звання абсолютного чемпіона.

Дюбуа кілька тижнів тому мав захищати цей титул у бою проти Джозефа Паркера, але прямо перед поєдинком захворів, і бій скасували.

Це не погіршило його шанси. Тим більше, що Дюбуа та Усик мають свою історію. Вони вже раз зустрічалися на ринзі, тоді перемогу здобув Усик. Проте у команді Дюбуа досі впевнені у власній перемозі через один із епізодів бою. Тоді Дюбуа влучив Усику нижче пояса, хоча далі стверджував, що удар був легітимним.

Кубрат Пулєв. Фото: instagram.com/kubratpulev

Кубрат Пулєв

Не дуже очевидний варіант, але є певні правила. Болгарин прямо зараз є так званим "регулярним чемпіоном" за версією WBA. Цей пояс, власне, відкриває шлях до поєдинку з Усиком.

З іншої сторони у таборі Усика не надто вірять у можливість такого бою. Принаймні, поки що.

"Проте існують певні етапи, які необхідно пройти, щоб цей бій відбувся. Залежно від кількості поясів, які має боксер, він повинен щонайменше раз на 12 місяців захищати один із них. Переможець бою Усик – Ф’юрі буде зобов’язаний у 2025 році захищати пояс WBO, через рік – пояс WBA, а потім пояс WBC. Це не відбувається автоматично.

Сподіваюся, ви розумієте, що має пройти мінімум 24 місяці до можливого такого бою для болгарина. До того часу Кубрат стане ще на 2-3 роки старшим. Враховуючи всі ці обставини, якщо мене запитають про шанси Пулева на перемогу проти Усика чи навіть Ф’юрі, я б сказав, що бокс непередбачуваний, але шанси Пулева на успіх були б невеликими", — в коментарі для Sportal зазначив менеджер українця Олександр Красюк.

Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Джозеф Паркер

Так званий "тимчасовий чемпіон" за версією WBO. Свій титул захистив у недавньому бою проти Мартіна Баколе.

Після своєї перемоги він розповів, що хотів би провести свій наступний бій саме проти українця, але не надто впевнений, що це станеться.

"Було б супер, якби це трапилося, але, як ви знаєте, у боксі є багато речей, які відбуваються за лаштунками, про які ми насправді не знаємо, ми насправді не чуємо про них. Але я не дуже впевнений, що цей бій відбудеться далі", — зазначив він в коментарі The Ariel Helwani Show.

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