Зеленский подарит Трампу чемпионский пояс Усика — что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп недавно провели телефонный разговор. Позже СМИ выяснили интересные детали.

Зеленский во время разговора пообещал Трампу подарить чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, пишет журналист Axios Барак Равид.

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Этот пояс достался Усику после победы над британцем Тайсоном Фьюри. Боксер подарил его Зеленскому в августе прошлого года.

Пояс Усика

Президент США является коллекционером подобных вещей. У Трампа в коллекции, среди прочего, есть, например, пояс Майка Тайсона.

Глава Белого дома также во время разговора сообщил Зеленскому свой личный телефон, чтобы украинский президент в случае необходимости мог звонить ему напрямую.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик в ночь на 15 февраля проведет бой против американца Кишона Дэвиса, известно когда и где смотреть.

Беринчик также отметил, что не видит причин для боя против Василия Ломаченко.

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