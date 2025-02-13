Зеленський подарує Трампу чемпіонський пояс Усика — що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп недавно провели телефонну розмову. Пізніше ЗМІ з'ясували цікаві деталі.

Зеленський під час розмови пообіцяв Трампу подарувати чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика, пише журналіст Axios Барак Равід.

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Цей пояс дістався Усику після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. Боксер подарував його Зеленському у серпні минулого року.

Пояс Усика

Президент США є колекціонером подібних речей. У Трампа в колекції, серед іншого, є, наприклад, пояс Майка Тайсона.

Глава Білого дому також під час розмови повідомив Зеленському свій особистий телефон, щоб український президент у разі потреби міг телефонувати йому напряму.

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