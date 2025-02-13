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Зеленський пообіцяв Трампу чемпіонський пояс Усика

13 лютого 2025 23:44
Олексій Паламарчук - Редактор
Зеленський подарує Трампу чемпіонський пояс Усика — що відомо
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Олексій Паламарчук - Редактор

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп недавно провели телефонну розмову. Пізніше ЗМІ з'ясували цікаві деталі.

Зеленський під час розмови пообіцяв Трампу подарувати чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика, пише журналіст Axios Барак Равід.

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Цей пояс дістався Усику після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. Боксер подарував його Зеленському у серпні минулого року. 

Пояс Усика

Президент США є колекціонером подібних речей. У Трампа в колекції, серед іншого, є, наприклад, пояс Майка Тайсона. 

Глава Білого дому також під час розмови повідомив Зеленському свій особистий телефон, щоб український президент у разі потреби міг телефонувати йому напряму. 

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик у ніч на 15 лютого проведе бій проти американця Кішона Девіса, відомо, коли та де дивитись

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Глава УАФ Андрій Шевченко прокоментував допінг-скандал, у який потрапив гравець збірної України Михайло Мудрик. 

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Володимир Зеленський спорт Дональд Трамп Олександр Усик українські боксери
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