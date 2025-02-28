Тайсон Ф'юрі підтримав Трампа після зустрічі із Зеленським

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Craig Brough

Президент України Володимир Зеленський мав дуже активну суперечку з президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтону. Зараз щодо цього висловлюють свою думку безліч відомих як політиків, так і спортсменів.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі активно підтримав Трампа у його суперечці з Зеленським, пише портал Новини.LIVE.

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Він вважає, що саме Трамп має рацію у цій суперечці. Про що недвозначно висловився.

Ф'юрі підтримав Трампа. Фото: скриншот

Що написав Ф'юрі

Британець опублікував декілька сторіз у своєму Instagram. Зокрема, він показав кадри із зустрічі Трампа з Зеленським і підписав їх: "розберися з цим, малий!".

У наступній сторіз він написав наступне: "Віва Трамп. Зупини війни. Трамп = мир у світі".

Ф'юрі підтримав Трампа. Фото: скриншот

Тайсон Ф'юрі раніше заявив, що завершує свою боксерську кар'єру. Це сталося після двох підряд поразок від українця Олександра Усика.

Нагадаємо, декілька гравців, які зіграли за збірну України у її першому матчі в історії, потім вирішили грати за збірну Росії.

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