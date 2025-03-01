Какой пояс Зеленский подарил Трампу — Усик раскрывает детали

Александр Усик и Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Президент Украины Владимир Зеленский недавно встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Среди прочего, он привез Трампу подарок — чемпионский пояс Александра Усика.

Сам украинский чемпион уже прокомментировал на TikTok Usykaa_fans, о каком поясе идет речь, пишет издание "Трибуна".

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Интересно, что он заявил, что все пояса у него дома. Однако один из поясов Зеленский таки повез Трампу.

Александр Усик с поясом. Фото: instagram.com/usykaa

Что за пояс повезли Трампу

Александр Усик сказал, что речь, скорее всего, идет о "каком-то специальном поясе".

"Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать. И не хочу", — сказал Усик.

Как известно, вчерашняя встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом завершилась досрочно, до подписания документов дело не дошло.

Напомним, Владимир Кличко может снова выйти на ринг, уже известен его возможный соперник.

Известно, кто из игроков сборной Украины со временем решили выступать за сборную России.

Португальская "Бенфика" планирует продать украинского голкипера Анатолия Трубина, это может произойти уже в скором времени.

Стало известно, как звезды спорта отреагировали на спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа.