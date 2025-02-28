Мілан обрав відомого фахівця на роль нового головного тренера

Тренер Хаві Ернандес із дружиною. Фото: instagram.com/xavi/

Італійський "Мілан" знову готується до призначення нового головного тренера. У клубу є кілька кандидатів на цю посаду.

Одним із них є колишній наставник "Барселони" Хаві Ернандес, повідомляє El Nacional.

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Хаві Ернандес та Йоган Кройф. Фото: instagram.com/xavi/

Хто може очолити "Мілан"

У керівництва італійського клубу є кандидатури двох фахівців, з якими найближчим часом пройдуть попередні переговори. Ще влітку минулого року "россонері" намагалися укласти контракт з Антоніо Конте, який зараз працює в "Наполі". Не виключено, що "Мілан" зробить нову спробу переконати цього наставника приїхати на "Сан Сіро".

Також "россонері" зацікавлені у співпраці з Хаві Ернандесом. Молодий тренер досі без роботи відтоді, як минулого літа пішов із "Барселони". Однак каталонець ще не прийняв рішення про повернення до активної роботи. Він неодноразово повторював, що більше не хоче розв'язувати проблеми в кризових клубах.

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