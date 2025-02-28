Милан выбрал известного специалиста на роль нового главного тренера

Тренер Хави Эрнандес с женой. Фото: instagram.com/xavi/

Итальянский "Милан" снова готовится к назначению нового главного тренера. У клуба есть несколько кандидатов на эту должность.

Одним из них является бывший наставник "Барселоны" Хави Эрнандес, сообщает El Nacional.

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Хави Эрнандес и Йохан Кройф. Фото: instagram.com/xavi/

Кто может возглавить "Милан"

У руководства итальянского клуба есть кандидатуры двух специалистов, с которыми в ближайшее время пройдут предварительные переговоры. Еще летом прошлого года "россонери" пытались заключить контракт с Антонио Конте, который сейчас работает в "Наполи". Не исключено, что "Милан" предпримет новую попытку убедить этого наставника приехать на "Сан Сиро".

Также "россонери" заинтересованы в сотрудничестве с Хави Эрнандесом. Молодой тренер до сих пор без работы с тех пор, как прошлым летом ушел из "Барселоны". Однако каталонец еще не принял решения о возвращении к активной работе. Он неоднократно повторял, что больше не хочет решать проблемы в кризисных клубах.

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