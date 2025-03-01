Український боксер Сергій Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

Український бокс завжди був дуже помітним на світовому рівні. Часи змінювались, але кожен з цих часів приносив нові імена українців, які готові боротися за найпрестижніші боксерські титули.

Олександр Усик — це те ім'я, яке прямо зараз можна назвати найвідомішим у сучасному боксі. Але й крім нього в України є ще боксери, здатні досягати вершин прямо зараз.

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Про деяких з них сьогодні й поговоримо детальніше. Про тих, хто має всі шанси стати своєрідним наступником Усика, і якщо не повторити успіхи чемпіона, то хоча б максимально наблизитись до його рівня.

Сергій Богачук під час бою. Фото: instagram.com/sbohachuk

Сергій Богачук

Сергію 29 років, він виступає в першій середній вазі. На професійному ринзі провів 27 боїв, у 25 з них здобув перемогу.

У грудні минулого року він бився в андеркарді поєдинку Усик — Ф'юрі, тоді він переміг британця Ішмаеля Девіса.

Завдяки цій перемозі Богачук став обов'язковим претендентом на пояс WBC у першій середній вазі. Його володарем є Себастьян Фундора.

Окрім Фундори, його наступним суперником цілком може стати тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Вірджил Ортіс. Боксери вже раз зустрічались, це було у серпні минулого року. тоді українець двічі відправив суперника у нокдаун, але все одно у підсумку програв рішенням суддів.

Даніель Лапін та Олександр Усик. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Даніель Лапін

Даніелю 27 років. Він виступає у напівважкій категорії й він досі непереможний на професійному ринзі.

Одинадцять боїв, Одинадцять перемог. Чотири з них — нокаутом.

У грудні минулого року він бився у андеркарді бою між Усиком та Ф'юрі. Тоді він переміг француза Ділана Коліна та здобув пояси IBF Intercontinental і WBA Continental.

Лапін активно працює у команді Олександра Усика. Що теж дає йому певні бонуси. Як мінімум — в плані підготовки.

Олександр Соломенніков. Фото: instagram.com/solomennikovbox1

Олександр Соломенніков

Олександру 26. Він виступає у напівлегкій вазі і досі не програв жодного бою із 16 проведених на професійному ринзі.

Минулий свій бій він провів проти венесуельця Макола Бьюмонта, якого переміг рішенням суддів та став володарем титулу чемпіона IBA International.

Соломенніков після цього бою заявляв, що його ціль — зустрітися з одним із найкращих боксерів сучасності, японцем Наоєю Іноуе.

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