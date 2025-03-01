Будущие чемпионы — украинские боксеры, идущие по пути Александра Усика

Украинский боксер Сергей Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

Украинский бокс всегда был очень заметным на мировом уровне. Времена менялись, но каждое из этих времен приносило новые имена украинцев, которые готовы бороться за самые престижные боксерские титулы.

Александр Усик — это то имя, которое прямо сейчас можно назвать самым известным в современном боксе. Но и кроме него в Украине есть еще боксеры, способные достигать вершин прямо сейчас.

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О некоторых из них сегодня и поговорим подробнее. О тех, кто имеет все шансы стать своеобразным преемником Усика, и если не повторить успехи чемпиона, то хотя бы максимально приблизиться к его уровню.

Сергей Богачук во время боя. Фото: instagram.com/sbohachuk

Сергей Богачук

Сергею 29 лет, он выступает в первом среднем весе. На профессиональном ринге провел 27 боев, в 25 из них одержал победу.

В декабре прошлого года он дрался в андеркарде поединка Усик — Фьюри, тогда он победил британца Ишмаэля Дэвиса.

Благодаря этой победе Богачук стал обязательным претендентом на пояс WBC в первом среднем весе. Его обладателем является Себастьян Фундора.

Кроме Фундоры, его следующим соперником вполне может стать временный чемпион мира по версии WBC Вирджил Ортис. Боксеры уже раз встречались, это было в августе прошлого года. тогда украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но все равно в итоге проиграл решением судей.

Даниэль Лапин и Александр Усик. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Даниэль Лапин

Даниэлю 27 лет. Он выступает в полутяжелой категории и он до сих пор непобедим на профессиональном ринге.

Одиннадцать боев, Одиннадцать побед. Четыре из них — нокаутом.

В декабре прошлого года он дрался в андеркарде боя между Усиком и Фьюри. Тогда он победил француза Дилана Колина и получил пояса IBF Intercontinental и WBA Continental.

Лапин активно работает в команде Александра Усика. Что тоже дает ему определенные бонусы. Как минимум — в плане подготовки.

Александр Соломенников. Фото: instagram.com/solomennikovbox1

Александр Соломенников

Александру 26, он выступает в полулегком весе и до сих пор не проиграл ни одного боя из 16 проведенных на профессиональном ринге.

Прошлый свой бой он провел против венесуэльца Макола Бьюмонта, которого победил решением судей и стал обладателем титула чемпиона IBA International.

Соломенников после этого боя заявлял, что его цель — встретиться с одним из лучших боксеров современности, японцем Наоей Иноуэ.

Напомним, несколько футболистов сборной Украины, которые играли за нее в начале 90-х, со временем сделали заметные карьеры в сборной России.

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