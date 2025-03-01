Дочь Усика отпраздновала 15-летие с Дорофеевой и звездами

Катерина та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

У дочери объединенного чемпиона мира по боксу Александра Усика состоялась вечеринка. Елизавета отпраздновала свое 15-летие.

На день рождение девочки были приглашены звезды шоу-бизнеса, что можно увидеть в публикациях жены Усика Катерины.

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Гости вечеринки танцуют под известные песни. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дочь Усика отпраздновала 15-летие

На вечеринку пригласили не только друзей Елизаветы, но и друзей отца с мамой. При этом вечеринка понравилась всем возрастным категориям.

На сцене для публики выступали Алена Омаргалиева и Надежда Дорофеева.

Надя Дорофеева на сцене. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дорофеева немного пообщалась с Елизаветой Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дорофеева села за барабаны. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Прекрасно отработала свою программу Дорофеева, которая завела всех в зале. Александр и Катерина Усики на глазах детей активнее всех танцевали под хит "А я все плакала".

Александр и Катерина Усики зажигали под Дорофееву. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Елизавета же, когда вышла на сцену к Дорофеевой и затем разрезала торт, постоянно боролась с застенчивостью.

Елизавета Усик загадала желание. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

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