Дочка Усика відсвяткувала 15-річчя з Дорофєєвою та зірками

Катерина та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

У доньки об'єднаного чемпіона світу з боксу Олександра Усика відбулася вечірка. Єлизавета відсвяткувала своє 15-річчя.

На день народження дівчинки були запрошені зірки шоубізнесу, що можна побачити в публікаціях дружини Усика Катерини.

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Олександр і Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дочка Усика відсвяткувала 15-річчя

На вечірку запросили не тільки друзів Єлизавети, а й друзів батька з мамою. При цьому вечірка сподобалася всім віковим категоріям.

На сцені для публіки виступали Олена Омаргалієва та Надія Дорофєєва.

Надя Дорофєєва на сцені. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дорофєєва трохи поспілкувалася з Єлизаветою Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дорофєєва сіла за барабани. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Прекрасно відпрацювала свою програму Дорофєєва, яка завела всіх у залі. Олександр і Катерина Усики на очах дітей найактивніше танцювали під хіт "А я все плакала".

Олександр і Катерина Усики запалювали під Дорофєєву. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Єлизавета ж, коли вийшла на сцену до Дорофєєвої і потім розрізала торт, постійно боролася із сором'язливістю.

Єлизавета Усик загадала бажання. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

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