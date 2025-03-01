Забытые украинские легионеры — пять футболистов, о которых стоит вспомнить

Пять украинских футболистов-легионеров, о которых все забыли
Украинские футболисты в разное время были востребованы в европейских чемпионатах. Множество известных игроков прошли "испытание Европой". Некоторые из них играют там до сих пор, о некоторых из них уже стали забывать. А зря.
Украина имеет множество легионеров, которые сейчас представляют наше государство за рубежом, пишет портал Новини.LIVE.
Сегодня мы обратим внимание на известные фанатам имена. Имена, которые в последнее время не так популярны в СМИ, как это было раньше.
Виктор Коваленко
Обладатель "Золотой бутсы" на молодежном чемпионате мира в 2015 году, бывший игрок донецкого "Шахтера" уже довольно долгое время пытается найти себя в Европе.
Получалось пока так себе. После "Шахтера" он перешел в итальянскую "Аталанту", где так и не получил шанс показать себя.
Далее были аренды: в "Специю" (играл не мало, забил лишь один мяч) и "Эмполи" (всего 17 матчей и один забитый мяч).
Совсем недавно Коваленко получил второй шанс в "Эмполи", теперь остается надеяться, что он сможет его использовать.
Игорь Пластун
Один из самых перспективных украинских защитников своего времени. В Первой украинской лиге дебютировал уже в 16 лет.
Играл за "Оболонь" и "Карпаты", затем уехал в Европу. Там выступал за болгарский "Лудогорец", бельгийский "Гент" и казахстанский "Ордабасы".
Сыграл четыре матча за национальную сборную Украины.
Меньше месяца назад перешел в новый клуб. Им стал бельгийский "Эйпен".
Роман Безус
Бывший игрок полтавской "Ворсклы", киевского "Динамо" и "Днепра". В каждом из клубов оставил серьезный след и был важной частью команды.
После этого Безус переехал в Европу. Играл в Бельгии за "Сент-Трюйден" и "Гент", играл в целом неплохо (в том же "Генте" за 90 сыгранных матчей забил 16 мячей).
С 2022 года выступает за кипрскую "Омонию".
За сборную Украины сыграл 24 поединка, забил пять мячей.
Артем Беседин
Бывший форвард киевского "Динамо", в котором провел 10 лет, став важной частью основы команды (92 матча, 30 забитых мячей).
Затем был не очень долгий период в "Металлисте" (19 матчей, один гол).
Далее Беседин поехал покорять Европу. Выступал за кипрскую "Омонию" (всего 10 матчей и один гол), затем переехал в Казахстан, где играл за "Ордабасы". Получилось немного лучше: 25 матчей и 5 голов.
В январе этого года перешел в чешский "Лишень".
За сборную Украины сыграл 19 матчей, забил два мяча.
Назарий Русин
В свое время очень перспективный игрок, который долгое время находился в структуре киевского "Динамо", однако так и не смог полноценно в ней "зацепиться".
Далее был заметный период в луганской "Заре" с определенными перерывами. А дальше — поездка в Европу.
Русин перешел в английский "Сандерленд", который выступает в Чемпионшипе. Там сыграл почти 30 матчей и забил два мяча. То есть закрепиться полноценно тоже не сумел.
В феврале этого года Назарий Русин перешел на правах аренды в хорватский "Хайдук".
Напомним, некоторые из игроков сборной Украины, которые выступали за нее на заре независимости, дальше переехали в Россию.
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