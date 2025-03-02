Жена Ефима Конопли из-за платьев и каблуков расстроена жизнью во Львове

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Жена футболиста донецкого Шахтера Ефима Конопли вернулась из длительного отдыха в Дубае в Украину. Поскольку Шахтер базируется во Львове, девушка также живет сейчас в самом большом городе Западной Украины.

В соцсетях Анастасия Конопля в Instagram высказалась о проблеме, которая волнует ее после переезда.

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Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Девушка активно ведет свой Instagram, но там пока лишь 15 тысяч фолловеров.

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После того как она длительное время отдыхала в Дубае, а затем летала к мужу в Турцию, где проходили сборы Шахтера, девушка вернулась в холодную Украину.

Девушка начала год в Дубае. Фото: instagram.com/iamkotikk

Вероятно, Конопля не хотела сказать ничего плохого о Львове, а лишь отметила, что в городе пока некуда пойти в платье и на каблуках, чтобы продемонстрировать свое спортивное тело.

Анастасия Конопля сейчас лишь подбирает наряды в спортзал. Фото: instagram.com/iamkotikk

"Во Львове забыла, что такое платья и каблуки. Приходится наряжаться в спортзал", — написала Конопля.

Пост жены Ефима Конопли. Фото: скриншот​​​​

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