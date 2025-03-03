Самый богатый футболист за всю историю Украины — стало известно, кто он и сколько заработал

Андрей Шевченко, Олег Блохин и бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото: УНИАН

Бывший форвард и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оказался самым успешным футболистом в истории страны. Тридцать последних лет он остается одной из центральных фигур нашего спорта.

Неудивительно, что именно Шевченко стал самым обеспеченным представителем украинского футбола. Какую сумму ему удалось заработать? Портал Новини.LIVE приводит актуальные данные.

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Андрей Шевченко перед матчем сборной Украины. Фото: УНИАН

Первая зарплата в "Динамо"

Андрей Шевченко был одной из главных футбольных звезд мира всего 20 лет назад. Он стал одним из первых представителей успешного экспорта украинского спорта в Европу. А ведь всего этого могло не быть, поскольку первая крупная зарплата игрока вскружила ему голову. Он обзавелся вредными привычками, оказался в плохой компании. Однако тренеры "Динамо" помогли юному спортсмену сосредоточиться на футболе, а сам он оказался достаточно мудрым, чтобы сделать правильный выбор. И этот выбор определил всю дальнейшую карьеру Андрея Шевченко.

Будущую звезду футбола перевели в основную команду "Динамо" в 1994 году, в ноябре форвард дебютировал в составе "бело-синих" и стал зарабатывать 1 тысячу долларов. Огромные деньги по тем временем! Всего за пять лет он стал лидером киевской команды, а затем и сборной Украины. В этом статусе Шевченко перешел в "Милан" в 1999 году. "Россонери" заплатили за него 25 млн евро, что долгое время оставалось клубным рекордом "Динамо".

Андрей Шевченко празднует гол. Фото: УНИАН

Жизнь в статусе звезды

Руководство "Милана" несколько раз повышало зарплату молодому форварду, который помог команде стать одним из самых успешных клубов мира тех лет. Шевченко начал в Италии с 2 млн евро за сезон. К концу пребывания в составе "россонери" его зарплата выросла до 7 млн евро.

Шевченко действительно был главным голеадором и одной из звезд "Милана". Его действия в финалах Лиги чемпионов помогли "россонери" завоевать этот трофей, а во второй случае уступить его английскому "Ливерпулю". Украинец дважды становился лучшим бомбардиром Серии А, выиграл чемпионат Италии, национальный Кубок и Лигу чемпионов.

Этап карьеры в "Челси" принято считать неудачным. Однако в Лондоне Шевченко завоевал три трофея и зарабатывал 8 млн евро в год. Ставка лондонцев на украинца не оправдалась, и украинец вернулся в "Динамо". За два с небольшим года в киевском клубе семья Суркисов заплатила Андрею Николаевичу 5 млн евро.

Андрей Шевченко в качестве тренера сборной Украины. Фото: УНИАН

Тренерская карьера

Завершающим аккордом на поле для Шевченко стало участие в Евро-2012, где сборная Украины в драматической борьбе не смогла выйти из группы. Но лидер команды помог ей одержать победу над Швецией (2:1), несмотря на травму.

Футболист не ушел из спорта после того, как "повесил бутсы" на гвоздь. Он прошел обучение на тренерских курсах и уже в 2016 году стал помощником Николая Фоменко в сборной Украины. Летом того же года он возглавил национальную команду и в итоге вывел ее на Евро-2020, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала. Зарплата наставника составляла 2,5 млн евро в год.

С ноября 2021 по январь 2022 года Шевченко работал главным тренером итальянского "Дженоа". Команда пребывала в кризисе, и украинский специалист не смог повлиять на ситуацию. Изначально он подписал с генуэзцами контракт на три года с зарплатой в 2 млн евро в год.

В 2022 году Шевченко провел переговоры с Федерацией футбола Польши, но стороны не пришли к общему соглашению. Украинец не смог возглавить местную сборную.

Андрей Шевченко во главе УАФ. Фото: УНИАН

В конце января 2024 года Шевченко был единогласно избран президентом УАФ. Согласно информации журналиста Игоря Бурбаса, бывший капитан сборной Украины зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц (около 2,1 млн грн). Однако официально эти данные не были подтверждены.

Дополнительным источником дохода для Шевченко всегда были рекламные контракты. Он был лицом продвижения спортивных товаров, алкогольных напитков, мобильной связи и даже строительного бизнеса. Во время итальянского отрезка карьеры Шевченко нередко выходил на подиум в костюмах от модельного дома Джорджо Армани, с которым поддерживал дружеские отношения. Гонорар украинца за один рекламный ролик достигала 30 тысяч евро.

За всю карьеру Андрей Шевченко заработал более 60 млн евро, что делает его самым богатым украинским футболистом. Однако куда более важное явление на национальный и мировой спорт оказала сама карьера игрока, обладателя "Золотого мяча" 2004 года.

Напомним, не всем украинским футболистам, которые решили продолжить карьеру за границей, удалось добиться тех же успехов, что и Андрею Шевченко — вспомним игроков, на прорыв которых болельщики уже не рассчитывают.

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