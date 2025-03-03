Манчестер Юнайтед отказался от Лунина ради известного вратаря

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Английский "Манчестер Юнайтед" продолжает шокировать фанатов и руководство своими результатами. Последней неудачей на сегодня стал вылет от "Фулхэма" в Кубке Англии.

Одним из антигероев "МЮ" сегодня является голкипер Андре Онана, чьи ошибки наталкивают руководство на мысли о его будущей замене, пишет Fichajes.

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Ключевым фактором в этой ситуации является итальянский "Милан". Именно там английский клуб подобрал замену для камерунца.

Кто заменит Онана

Непоследовательность Онана была и остается постоянной проблемой "Манчестер Юнайтед". Несмотря на его талант, постоянные ошибки в решающие моменты сильно ослабили доверие к камерунцу.

"Манчестер Юнайтед" считает голкипера "Милана" Майка Меньяна одним из главных кандидатов на замену Андре Онана.

Голкипер "Милана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Боссы "МЮ" видят именно в Меньяне большую надежность для ворот команды, считая, что француз является более стабильным и надежным игроком.

Ситуация с Онана и его возможной заменой может решиться уже летом. Здесь стоит отметить, что ранее "Манчестер Юнайтед" активно интересовался голкипером мадридского "Реала" Андреем Луниным. Который, вполне возможно, до сих пор остается в шорт-листе англичан.

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