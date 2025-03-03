Бывшая жена Зубкова Анна поразила откровенными фото

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Бывшая жена футболиста сборной Украины и турецкго "Трабзонспора" Александра Зубкова после развода лишь выиграла в плане контента в соцсетях. Снимки украинской модели стали смелее.

В новой публикации Анна Зубкова почти обнажила свою грудь, передает портал Новини.LIVE.

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Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова очень активно ведет социальные сети. В том же Instagram девушке есть что показать для ее 29,4 тысячи фолловеров.

Новые снимки Зубковой

В новой публикации Анна оказалось раздетой перед зеркалом. Ее большую пышную грудь в это время с трудом прикрыло полотенце. Цель такого снимка неизвестна, но мужской пол девушка порадовала своей красотой.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Отметим, что Анна развелась с Александром в январе 2025 года. Сразу после развода бывшие супруги удалили все фото друг с другом в соцсетях.

Причиной разрыва стали измены, в которых Анна обвинила игрока сборной Украины. Однако после того случая семья еще почти год продержалась вместе.

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