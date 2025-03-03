Колишня дружина Зубкова Ганна вразила відвертими фото

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Колишня дружина футболіста збірної України і турецького "Трабзонспора" Олександра Зубкова після розлучення лише виграла в плані контенту в соцмережах. Знімки української моделі стали сміливішими.

У новій публікації Ганна Зубкова майже оголила свої груди, передає портал Новини.LIVE.

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Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова дуже активно веде соціальні мережі. У тому ж Instagram дівчині є що показати для її 29,4 тисячі фоловерів.

Нові знімки Зубкової

У новій публікації Анна виявилася роздягненою перед дзеркалом. Її великі пишні груди в цей час ледь прикрив рушник. Мета такого знімка невідома, але чоловічу аудиторію дівчина порадувала своєю красою.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зазначимо, що Ганна розлучилася з Олександром у січні 2025 року. Відразу після розлучення колишнє подружжя видалило всі фото одне з одним у соцмережах.

Причиною розриву стали зради, в яких Анна звинуватила гравця збірної України. Однак після того випадку сім'я ще майже рік протрималася разом.

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