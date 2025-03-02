Топ-5 вогняних цитат Віталія Кварцяного, що стали легендарними

Колишній головний тренер "Волині" Віталій Кварцяний. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН

Луцька "Волинь" залишила помітний слід у історії незалежного українського футболу. Не менш помітний слід залишив її багаторічний тренер.

Віталій Кварцяний був та залишається своєрідним символом "Волині" та усього волинського футболу, пише портал Новини.LIVE.

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За час своєї роботи в українському футболі він запам'ятався не тільки вихованням безлічі відомих гравців, але й своїм стилем спілкування — безпосереднім та чесним. Деякі з його цитат, без жодних сумнівів стали "крилатими".

Про них сьогодні й поговоримо детальніше (відразу попередження: на відео присутня ненормативна лексика).

Про "важких людей"

У "Волині" певний час грав півзахисник Євген Пічкур. Він іноді ставав об'єктом уваги Кварцяного.

"Пічкур дуже важка людина. Не п'є, не курить... Інші хоча б пиво п'ють. А він ніколи не розслабляється", — цитує колишнього тренера "Волині" "Трибуна".

Про "найкращого воротаря світу"

Тут йдеться про, напевно, одного з найлегендарніших легіонерів луцької "Волині" — сенегальського голкіпера Іссу Ндоє.

"Є у нас воротар — Ісса Ндоє. Це взагалі шедевр! Феномен! Кращий у світі! Ні в "Манчестер Юнайтед", ні в "Мілані", ні в інших суперклубах такого воротаря немає. Побачите його в грі, згадайте мої слова. Він може спіймати м'яч однією рукою і жбурнути його на 85 метрів", — цитує Кварцяного "Футбол 24".

Про "стадо баранів"

Ну, а це емоції щодо гри власної команди. Таких у Кварцяного бувало немало.

"Увесь другий тайм проіснували. Бігало стадо баранів. Було соромно, сиділи на лаві. Чому не грав Шарпар? Самі спитайте у цієї людини з нізвідки. Він грає, як приходить зарплатня, два-три дні. Закриється в туалеті і сміється з усіх. Подавиться цими грошима або згниють у скрині, не в них щастя. Ти свято людям подаруй! На носі м’яч поноси, пофінти, покрути! А він ховається на полі. Ви, мовляв, бігайте там, а я постою і посміюся над вами, дурників. Кварцяний нехай там попітніє, теж дурник лисий, а я розумніший за всіх".

Про установку на гру

А ще про XXI століття, як же без цього.

"Наші гравці зовсім не виконали установку на гру. Це трагедія з мізками футболістів, це велика проблема. Нічого не розуміють. XXI століття убило розум, мислення, логіку, кмітливість людей".

Про характер

"Ну що поробиш, такий вже в мене характер. Кричиш футболістові: "Петя, Петя!" — Він не чує. А тільки рявкнеш: "Урод, я тебе приб'ю!" — Чує відразу ж і починає заводитися на полі".

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