Топ-5 вогняних цитат Віталія Кварцяного, що стали легендарними

Тренер говорить — п'ять "вогняних" цитат Віталія Кварцяного
Луцька "Волинь" залишила помітний слід у історії незалежного українського футболу. Не менш помітний слід залишив її багаторічний тренер.
Віталій Кварцяний був та залишається своєрідним символом "Волині" та усього волинського футболу, пише портал Новини.LIVE.
За час своєї роботи в українському футболі він запам'ятався не тільки вихованням безлічі відомих гравців, але й своїм стилем спілкування — безпосереднім та чесним. Деякі з його цитат, без жодних сумнівів стали "крилатими".
Про них сьогодні й поговоримо детальніше (відразу попередження: на відео присутня ненормативна лексика).
Про "важких людей"
У "Волині" певний час грав півзахисник Євген Пічкур. Він іноді ставав об'єктом уваги Кварцяного.
"Пічкур дуже важка людина. Не п'є, не курить... Інші хоча б пиво п'ють. А він ніколи не розслабляється", — цитує колишнього тренера "Волині" "Трибуна".
Про "найкращого воротаря світу"
Тут йдеться про, напевно, одного з найлегендарніших легіонерів луцької "Волині" — сенегальського голкіпера Іссу Ндоє.
"Є у нас воротар — Ісса Ндоє. Це взагалі шедевр! Феномен! Кращий у світі! Ні в "Манчестер Юнайтед", ні в "Мілані", ні в інших суперклубах такого воротаря немає. Побачите його в грі, згадайте мої слова. Він може спіймати м'яч однією рукою і жбурнути його на 85 метрів", — цитує Кварцяного "Футбол 24".
Про "стадо баранів"
Ну, а це емоції щодо гри власної команди. Таких у Кварцяного бувало немало.
"Увесь другий тайм проіснували. Бігало стадо баранів. Було соромно, сиділи на лаві. Чому не грав Шарпар? Самі спитайте у цієї людини з нізвідки. Він грає, як приходить зарплатня, два-три дні. Закриється в туалеті і сміється з усіх. Подавиться цими грошима або згниють у скрині, не в них щастя. Ти свято людям подаруй! На носі м’яч поноси, пофінти, покрути! А він ховається на полі. Ви, мовляв, бігайте там, а я постою і посміюся над вами, дурників. Кварцяний нехай там попітніє, теж дурник лисий, а я розумніший за всіх".
Про установку на гру
А ще про XXI століття, як же без цього.
"Наші гравці зовсім не виконали установку на гру. Це трагедія з мізками футболістів, це велика проблема. Нічого не розуміють. XXI століття убило розум, мислення, логіку, кмітливість людей".
Про характер
"Ну що поробиш, такий вже в мене характер. Кричиш футболістові: "Петя, Петя!" — Він не чує. А тільки рявкнеш: "Урод, я тебе приб'ю!" — Чує відразу ж і починає заводитися на полі".
Нагадаємо, п'ять українських легіонерів останнім часом відійшли у тінь, хоча раніше були постійними об'єктами уваги з боку ЗМІ.
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