Каладзе підтримав Трампа у суперечці із Зеленським — що відомо

Колишній гравець "Динамо" та нинішній політик Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп нещодавно активно подискутували у Білому домі. Відомі спортсмени та політики продовжують реагувати на цю суперечку.

Колишній гравець київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе вважає, що після цієї дискусії стало чітко видно, хто хоче війни, а хто — миру, пише Interpressnews.

Читайте також:

Він також звернув увагу на "заяви, зроблені після цієї полеміки". І заявив, що існує "глобальна партія війни", яка "хоче вести війни у різних країнах світу".

Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Що сказав Каладзе

"Вчора Трамп вкотре чітко підкреслив, хто хоче війни, а хто — миру. Те, що ми бачили вчора, тут і так все зрозуміло", — зазначив Каладзе.

За його словами, існує "глобальна партія війни", яка "хоче вести війни у різних країнах світу". І вона від цього отримує зиск.

"Проте руйнуються країни, міста, села, гине мирне населення. Прикладом цього є важке становище в Україні. У цій країні ми отримали повну катастрофу", — сказав колишній гравець "Динамо".

Тому, як резюмував Каладзе, "завершити все це є принципово важливим". Мер Тбілісі також звинуватив у війні "конкретні сили, які стоять за всім цим", але більш детально не конкретизував, про кого йдеться.

Нагадаємо, є декілька українських боксерів, які здатні піти по чемпіонському шляху Олександра Усика.

Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв вперше показав свою нову дівчину.

Стало відомо, як спортсмени реагували на суперечку Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Названо п'ять українських легіонерів, які досі грають у Європі, але стали непомітними для ЗМІ.