Каладзе поддержал Трампа в споре с Зеленским — что известно

Бывший игрок "Динамо" и нынешний политик Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп недавно активно подискутировали в Белом доме. Известные спортсмены и политики продолжают реагировать на этот спор.

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что после этой дискуссии стало четко видно, кто хочет войны, а кто — мира, пишет Interpressnews.

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Он также обратил внимание на "заявления, сделанные после этой полемики". И заявил, что существует "глобальная партия войны", которая "хочет вести войны в разных странах мира".

Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Что сказал Каладзе

"Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто — мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все понятно", — отметил Каладзе.

По его словам, существует "глобальная партия войны", которая "хочет вести войны в разных странах мира". И она от этого получает выгоду.

"Однако разрушаются страны, города, села, гибнет мирное население. Примером этого является тяжелое положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу", — сказал бывший игрок "Динамо".

Поэтому, как резюмировал Каладзе, "завершить все это принципиально важно". Мэр Тбилиси также обвинил в войне "конкретные силы, которые стоят за всем этим", но более подробно не конкретизировал, о ком идет речь.

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