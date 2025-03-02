Топ-5 огненных цитат Виталия Кварцяного, ставших легендарными

Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный. Фото: Кравс Евгений / УНИАН

Луцкая "Волынь" оставила заметный след в истории независимого украинского футбола. Не менее заметный след оставил ее многолетний тренер.

Виталий Кварцяный был и остается своеобразным символом "Волыни" и всего волынского футбола, пишет портал Новини.LIVE.

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За время своей работы в украинском футболе он запомнился не только воспитанием множества известных игроков, но и своим стилем общения — непосредственным и честным. Некоторые из его цитат, без всяких сомнений стали "крылатыми".

О них сегодня и поговорим подробнее (сразу предупреждение: на видео присутствует ненормативная лексика).

О "тяжелых людях"

В "Волыни" некоторое время играл полузащитник Евгений Пичкур. Он иногда становился объектом внимания Кварцяного.

"Пичкур очень тяжелый человек. Не пьет, не курит... Другие хотя бы пиво пьют. А он никогда не расслабляется", — цитирует бывшего тренера "Волыни" "Трибуна".

О "лучшем вратаре мира"

Здесь речь о, наверное, одном из самых легендарных легионеров луцкой "Волыни" — сенегальском голкипере Иссе Ндойе.

"Есть у нас вратарь — Исса Ндойе. Это вообще шедевр! Феномен! Лучший в мире! Ни в "Манчестер Юнайтед", ни в "Милане", ни в других суперклубах такого вратаря нет. Увидите его в игре, вспомните мои слова. Он может поймать мяч одной рукой и швырнуть его на 85 метров", — цитирует Кварцяного "Футбол 24".

О "стаде баранов"

Ну а это эмоции относительно игры собственной команды. Таких у Кварцяного бывало немало.

"Весь второй тайм просуществовали. Бегало стадо баранов. Было стыдно, сидели на скамейке. Почему не играл Шарпар? Сами спросите у этого человека из ниоткуда. Он играет, как приходит зарплата, два-три дня. Закроется в туалете и смеется над всеми. Подавится этими деньгами или сгниют в сундуке, не в них счастье. Ты праздник людям подари! На носу мяч поноси, пофинти, покрути! А он прячется на поле. Вы, мол, бегайте там, а я постою и посмеюсь над вами, дурачками. Кварцяный пусть там попотеет, тоже дурак лысый, а я умнее всех".

Об установке на игру

А еще про XXI век, как же без этого.

"Наши игроки совершенно не выполнили установку на игру. Это трагедия с мозгами футболистов, это большая проблема. Ничего не понимают. XXI век убил ум, мышление, логику, сообразительность людей".

О характере

"Ну что поделаешь, такой уж у меня характер. Кричишь футболисту: "Петя, Петя!" — он не слышит. А только рявкнешь: "Урод, я тебя прибью!" — слышит сразу же и начинает заводиться на поле".

Напомним, пять украинских легионеров в последнее время отошли в тень, хотя раньше были постоянными объектами внимания со стороны СМИ.

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