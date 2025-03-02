Три легендарных футбольных клуба Украины, которые могут возродиться

Игроки ФК "Днепр" после матча. Фото: Сердюк Станислав / УНИАН

Чемпионат Украины по футболу менялся с каждым годом нашей независимости. Менялись правила, менялись клубы в элитном дивизионе. К сожалению, некоторые из них покидали элиту совсем не по спортивному принципу.

Некоторые очень известные клубы со временем просто исчезали с футбольной карты Украины, пишет портал Новини.LIVE.

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ФК "Днепр". Фото: Сердюк Станислав / УНИАН

"Днепр"

Не СК "Днепр-1", а именно "Днепр". Команда, которая когда-то считалась (небезосновательно) третьей силой в украинском футболе.

Клуб был основан в 1918 году, прекратил существование в 2019 году. За время независимой Украины он дважды становился серебряным призером чемпионата и трижды финалистом Кубка Украины.

В 2015 году "Днепру" удалось выйти в финал Лиги Европы, который в итоге, к сожалению, оказался неудачным для украинского клуба.

Известные игроки: Евгений Коноплянка, Евгений Селезнев, Сергей Назаренко, Александр Рыкун, Руслан Ротань, Олег Венглинский, Олег Протасов и другие.

"Десна" Чернигов. Фото: Коваль Владимир / УНИАН

"Десна"

Черниговский клуб был основан в 1960 году. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину временно приостановил свои выступления в элите украинского футбола.

Одна из причин — разрушенная инфраструктура клуба в результате бомбардировок города россиянами. В частности, серьезно пострадал стадион клуба.

В чемпионате независимой Украины наивысшее достижение "Десны" на сегодня — это четвертое место в сезоне 2019/2020. Тогда же клуб дебютировал в еврокубках.

Известные игроки: Андрей Ярмоленко, Денис Олейник, Александр Ковпак, Михаил Мудрик, Филипп Будковский и другие.

"Волынь" Луцк. Фото: Кравс Евгений / УНИАН

"Волынь"

Клуб из Луцка был основан в 1960 году. Долгое время он был частью элиты украинского футбола. "Волынь" выступала в высшей, а затем Премьер-лиге 16 сезонов.

Наивысшее достижение луцкого коллектива — шестое место. Кроме того, команда трижды выходила в полуфинал Кубка Украины.

В июне 2023 года "Волынь" вместе еще с несколькими клубами была лишена членства в Профессиональной футбольной лиге.

Легендарный тренер клуба Виталий Кварцяный не оставляет попыток возродить "Волынь". В ноябре прошлого года стало известно, что он находится в поисках инвесторов.

Так что не исключено, что в будущем мы увидим возвращение луцкого клуба в элиту украинского футбола.

Известные игроки: Олег Лужный, Роман Максимюк, Евгений Хачериди, Марко Девич, Василий Сачко и другие.

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