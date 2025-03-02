Три легендарні футбольні клуби України, які можуть відродитись

Три відомі клуби, які зникли з футбольної мапи України
Чемпіонат України з футболу мінявся з кожним роком нашої незалежності. Мінялись правила, мінялись клуби у елітному дивізіоні. На жаль, деякі з них залишали еліту зовсім не по спортивному принципу.
Деякі дуже відомі клуби з часом просто зникали з футбольної мапи України, пише портал Новини.LIVE.
Їхні вболівальники залишались наодинці самі із собою. І з надією, що їхній улюблений клуб колись повернеться до життя. Про деякі з таких клубів ми й поговоримо сьогодні.
"Дніпро"
Не СК "Дніпро-1", а саме "Дніпро". Команда, яка колись вважалась (небезпідставно) третьою силою в українському футболі.
Клуб був заснований у 1918 році, припинив існування у 2019 році. За час незалежної України він двічі ставав срібним призером чемпіонату і тричі фіналістом Кубка України.
У 2015 році "Дніпро" вдалося вийти до фіналу Ліги Європи, який у підсумку, на жаль, виявився невдалим для українського клубу.
Відомі гравці: Євген Коноплянка, Євген Селезньов, Сергій Назаренко, Олександр Рикун, Руслан Ротань, Олег Венглинський, Олег Протасов та інші.
"Десна"
Чернігівський клуб був заснований у 1960 році. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тимчасово призупинив свої виступи у еліті українського футболу.
Одна з причин — зруйнована інфраструктура клубу внаслідок бомбардувань міста росіянами. Зокрема, серйозно постраждав стадіон клубу.
У чемпіонаті незалежної України найвище досягнення "Десни" на сьогодні — це четверте місце у сезоні 2019/2020. Тоді ж клуб дебютував в єврокубках.
Відомі гравці: Андрій Ярмоленко, Денис Олійник, Олександр Ковпак, Михайло Мудрик, Пилип Будківський та інші.
"Волинь"
Клуб з Луцька був заснований у 1960 році. Довгий час він був частиною еліти українського футболу. "Волинь" виступала у вищій, а потім Прем'єр-лізі 16 сезонів.
Найвище досягнення луцького колективу — шосте місце. Крім того, команда тричі виходила до півфіналу Кубка України.
У червні 2023 року "Волинь" разом ще з декількома клубами була позбавлена членства у Професійній футбольній лізі.
Легендарний тренер клубу Віталій Кварцяний не полишає спроб відродити "Волинь". У листопаді минулого року стало відомо, що він знаходиться у пошуках інвесторів.
Так що не виключено, що у майбутньому ми побачимо повернення луцького клубу до еліти українського футболу.
Відомі гравці: Олег Лужний, Роман Максимюк, Євген Хачеріді, Марко Девіч, Василь Сачко та інші.
Нагадаємо, деякі з гравців збірної України з футболу з часом зробили кар'єру у збірній Росії.
Відомі імена трьох боксерів, які здатні повторити переможний шлях Олександра Усика.
Олександр Усик пояснив, який саме пояс отримає президент США Дональд Трамп.
Італійський "Мілан" визначився з кандидатурою нового тренера, це дуже відомий фахівець, який тренував "Барселону".
Читайте Новини.LIVE!