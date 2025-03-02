Три легендарні футбольні клуби України, які можуть відродитись

Гравці ФК "Дніпро" після матчу. Фото: Сердюк Станіслав / УНІАН

Чемпіонат України з футболу мінявся з кожним роком нашої незалежності. Мінялись правила, мінялись клуби у елітному дивізіоні. На жаль, деякі з них залишали еліту зовсім не по спортивному принципу.

Деякі дуже відомі клуби з часом просто зникали з футбольної мапи України, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Їхні вболівальники залишались наодинці самі із собою. І з надією, що їхній улюблений клуб колись повернеться до життя. Про деякі з таких клубів ми й поговоримо сьогодні.

ФК "Дніпро". Фото: Сердюк Станіслав / УНІАН

"Дніпро"

Не СК "Дніпро-1", а саме "Дніпро". Команда, яка колись вважалась (небезпідставно) третьою силою в українському футболі.

Клуб був заснований у 1918 році, припинив існування у 2019 році. За час незалежної України він двічі ставав срібним призером чемпіонату і тричі фіналістом Кубка України.

У 2015 році "Дніпро" вдалося вийти до фіналу Ліги Європи, який у підсумку, на жаль, виявився невдалим для українського клубу.

Відомі гравці: Євген Коноплянка, Євген Селезньов, Сергій Назаренко, Олександр Рикун, Руслан Ротань, Олег Венглинський, Олег Протасов та інші.

"Десна" Чернігів. Фото: Коваль Володимир / УНІАН

"Десна"

Чернігівський клуб був заснований у 1960 році. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тимчасово призупинив свої виступи у еліті українського футболу.

Одна з причин — зруйнована інфраструктура клубу внаслідок бомбардувань міста росіянами. Зокрема, серйозно постраждав стадіон клубу.

У чемпіонаті незалежної України найвище досягнення "Десни" на сьогодні — це четверте місце у сезоні 2019/2020. Тоді ж клуб дебютував в єврокубках.

Відомі гравці: Андрій Ярмоленко, Денис Олійник, Олександр Ковпак, Михайло Мудрик, Пилип Будківський та інші.

"Волинь" Луцьк. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН

"Волинь"

Клуб з Луцька був заснований у 1960 році. Довгий час він був частиною еліти українського футболу. "Волинь" виступала у вищій, а потім Прем'єр-лізі 16 сезонів.

Найвище досягнення луцького колективу — шосте місце. Крім того, команда тричі виходила до півфіналу Кубка України.

У червні 2023 року "Волинь" разом ще з декількома клубами була позбавлена членства у Професійній футбольній лізі.

Легендарний тренер клубу Віталій Кварцяний не полишає спроб відродити "Волинь". У листопаді минулого року стало відомо, що він знаходиться у пошуках інвесторів.

Так що не виключено, що у майбутньому ми побачимо повернення луцького клубу до еліти українського футболу.

Відомі гравці: Олег Лужний, Роман Максимюк, Євген Хачеріді, Марко Девіч, Василь Сачко та інші.

Нагадаємо, деякі з гравців збірної України з футболу з часом зробили кар'єру у збірній Росії.

Відомі імена трьох боксерів, які здатні повторити переможний шлях Олександра Усика.

Олександр Усик пояснив, який саме пояс отримає президент США Дональд Трамп.

Італійський "Мілан" визначився з кандидатурою нового тренера, це дуже відомий фахівець, який тренував "Барселону".