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Три відомі клуби, які зникли з футбольної мапи України

2 березня 2025 13:26
Олександр Ільющенков - Редактор
Три легендарні футбольні клуби України, які можуть відродитись
Гравці ФК "Дніпро" після матчу. Фото: Сердюк Станіслав / УНІАН
Олександр Ільющенков - Редактор

Чемпіонат України з футболу мінявся з кожним роком нашої незалежності. Мінялись правила, мінялись клуби у елітному дивізіоні. На жаль, деякі з них залишали еліту зовсім не по спортивному принципу. 

Деякі дуже відомі клуби з часом просто зникали з футбольної мапи України, пише портал Новини.LIVE. 

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Дніпро
ФК "Дніпро". Фото: Сердюк Станіслав / УНІАН

"Дніпро"

Не СК "Дніпро-1", а саме "Дніпро". Команда, яка колись вважалась (небезпідставно) третьою силою в українському футболі. 

Клуб був заснований у 1918 році, припинив існування у 2019 році. За час незалежної України він двічі ставав срібним призером чемпіонату і тричі фіналістом Кубка України. 

У 2015 році "Дніпро" вдалося вийти до фіналу Ліги Європи, який у підсумку, на жаль, виявився невдалим для українського клубу. 

Відомі гравці: Євген Коноплянка, Євген Селезньов, Сергій Назаренко, Олександр Рикун, Руслан Ротань, Олег Венглинський, Олег Протасов та інші. 

Десна
"Десна" Чернігів. Фото: Коваль Володимир / УНІАН

"Десна"

Чернігівський клуб був заснований у 1960 році. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тимчасово призупинив свої виступи у еліті українського футболу.  

Одна з причин — зруйнована інфраструктура клубу внаслідок бомбардувань міста росіянами. Зокрема, серйозно постраждав стадіон клубу. 

У чемпіонаті незалежної України найвище досягнення "Десни" на сьогодні — це четверте місце у сезоні 2019/2020. Тоді ж клуб дебютував в єврокубках. 

Відомі гравці: Андрій Ярмоленко, Денис Олійник, Олександр Ковпак, Михайло Мудрик, Пилип Будківський та інші. 

Волинь
"Волинь" Луцьк. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН

"Волинь"

Клуб з Луцька був заснований у 1960 році. Довгий час він був частиною еліти українського футболу. "Волинь" виступала у вищій, а потім Прем'єр-лізі 16 сезонів.  

Найвище досягнення луцького колективу — шосте місце. Крім того, команда тричі виходила до півфіналу Кубка України.

У червні 2023 року "Волинь" разом ще з декількома клубами була позбавлена членства у Професійній футбольній лізі. 

Легендарний тренер клубу Віталій Кварцяний не полишає спроб відродити "Волинь". У листопаді минулого року стало відомо, що він знаходиться у пошуках інвесторів. 

Так що не виключено, що у майбутньому ми побачимо повернення луцького клубу до еліти українського футболу. 

Відомі гравці: Олег Лужний, Роман Максимюк, Євген Хачеріді, Марко Девіч, Василь Сачко та інші. 

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