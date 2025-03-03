Манчестер Юнайтед відмовився від Луніна заради відомого воротаря

Голкіпер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Англійський "Манчестер Юнайтед" продовжує шокувати фанатів та керівництво своїми результатами. Останньою невдачею на сьогодні став виліт від "Фулгема" у Кубку Англії.

Одним з антигероїв "МЮ" сьогодні є голкіпер Андре Онана, чиї помилки наштовхують керівництво на думки щодо його майбутньої заміни, пише Fichajes.

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Ключовим фактором у цій ситуації є італійський "Мілан". Саме там англійський клуб підібрав заміну для камерунця.

Хто замінить Онана

Непослідовність Онана була та залишається постійною проблемою "Манчестер Юнайтед". Попри його талант, постійні помилки у вирішальні моменти сильно послабили довіру до камерунця.

"Манчестер Юнайтед" вважає голкіпера "Мілана" Майка Меньяна одним із головних кандидатів на заміну Андре Онана.

Голкіпер "Мілана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Боси "МЮ" бачать саме у Меньяні більшу надійність для воріт команди, вважаючи, що француз є більш стабільним та надійним гравцем.

Ситуація з Онана та його можливою заміною може вирішитись уже влітку. Тут варто зазначити, що раніше "Манчестер Юнайтед" активно цікавився голкіпером мадридського "Реала" Андрієм Луніним. Який, цілком можливо, досі залишається у шорт-листі англійців.

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