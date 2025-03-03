Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Онана вивів босів МЮ із себе, йому готують сенсаційну заміну arrow

Онана вивів босів МЮ із себе, йому готують сенсаційну заміну

3 березня 2025 10:07
Олександр Ільющенков - Редактор
Манчестер Юнайтед відмовився від Луніна заради відомого воротаря
Голкіпер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Олександр Ільющенков - Редактор

Англійський "Манчестер Юнайтед" продовжує шокувати фанатів та керівництво своїми результатами. Останньою невдачею на сьогодні став виліт від "Фулгема" у Кубку Англії.

Одним з антигероїв "МЮ" сьогодні є голкіпер Андре Онана, чиї помилки наштовхують керівництво на думки щодо його майбутньої заміни, пише Fichajes.

Читайте також:

Ключовим фактором у цій ситуації є італійський "Мілан". Саме там англійський клуб підібрав заміну для камерунця. 

Хто замінить Онана

Непослідовність Онана була та залишається постійною проблемою "Манчестер Юнайтед". Попри його талант, постійні помилки у вирішальні моменти сильно послабили довіру до камерунця. 

"Манчестер Юнайтед" вважає голкіпера "Мілана" Майка Меньяна одним із головних кандидатів на заміну Андре Онана. 

Майк Меньян
Голкіпер "Мілана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Боси "МЮ" бачать саме у Меньяні більшу надійність для воріт команди, вважаючи, що француз є більш стабільним та надійним гравцем. 

Ситуація з Онана та його можливою заміною може вирішитись уже влітку. Тут варто зазначити, що раніше "Манчестер Юнайтед" активно цікавився голкіпером мадридського "Реала" Андрієм Луніним. Який, цілком можливо, досі залишається у шорт-листі англійців. 

Нагадаємо, декілька українських футболістів, які давно виступають за європейські клуби, зникли з медійного простору останнім часом.

Ексдружина Олександра Зубкова, гравця донецького "Шахтаря", вразила підписників відвертим фото в Instagram.

Дружина іншого гравця "Шахтаря" відкрито поскаржилася на життя у Львові.

В матчі УПЛ стався серйозний скандал, який ледве не закінчився бійкою між гравцем та тренером. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Андре Онана Майк Меньян
Реклама
Реклама
Реклама