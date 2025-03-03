Манчестер Юнайтед відмовився від Луніна заради відомого воротаря

Онана вивів босів МЮ із себе, йому готують сенсаційну заміну
Англійський "Манчестер Юнайтед" продовжує шокувати фанатів та керівництво своїми результатами. Останньою невдачею на сьогодні став виліт від "Фулгема" у Кубку Англії.
Одним з антигероїв "МЮ" сьогодні є голкіпер Андре Онана, чиї помилки наштовхують керівництво на думки щодо його майбутньої заміни, пише Fichajes.
Ключовим фактором у цій ситуації є італійський "Мілан". Саме там англійський клуб підібрав заміну для камерунця.
Хто замінить Онана
Непослідовність Онана була та залишається постійною проблемою "Манчестер Юнайтед". Попри його талант, постійні помилки у вирішальні моменти сильно послабили довіру до камерунця.
"Манчестер Юнайтед" вважає голкіпера "Мілана" Майка Меньяна одним із головних кандидатів на заміну Андре Онана.
Боси "МЮ" бачать саме у Меньяні більшу надійність для воріт команди, вважаючи, що француз є більш стабільним та надійним гравцем.
Ситуація з Онана та його можливою заміною може вирішитись уже влітку. Тут варто зазначити, що раніше "Манчестер Юнайтед" активно цікавився голкіпером мадридського "Реала" Андрієм Луніним. Який, цілком можливо, досі залишається у шорт-листі англійців.
Нагадаємо, декілька українських футболістів, які давно виступають за європейські клуби, зникли з медійного простору останнім часом.
Ексдружина Олександра Зубкова, гравця донецького "Шахтаря", вразила підписників відвертим фото в Instagram.
Дружина іншого гравця "Шахтаря" відкрито поскаржилася на життя у Львові.
В матчі УПЛ стався серйозний скандал, який ледве не закінчився бійкою між гравцем та тренером.
Читайте Новини.LIVE!