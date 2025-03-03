Скандал в УПЛ — гравець Вереса та тренер Колоса зчепилися після матчу

Гравець "Вереса" Ігор Харатін з партнерами. Фото: instagram.com/igor_kharatin

У матчі чергового туру УПЛ рівненський "Верес" з рахунком 2:1 обіграв ковалівський "Колос". Вирішальний м'яч забив півзахисник Ігор Харатін.

Після матчу стався конфлікт між Ігорем Харатіним та головним тренером "Колоса" Олександром Поздєєвим, повідомляє Sport.ua.

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Історія конфлікту Харатіна та Поздєєва

Ігор Харатін раніше грав саме у "Колосі". Де, за чутками, мав відкрите протистояння з Олександром Поздєєвим та був серед гравців, які хотіли його відставки.

Поздєєв у відставку не пішов. Натомість він відправив Харатіна до дубля.

У підсумку клуб розірвав контракт з гравцем, і він приєднався до рівненського "Вереса".

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