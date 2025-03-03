Скандал в УПЛ — гравець Вереса та тренер Колоса зчепилися після матчу

Гравець та тренер ледь не побилися після матчу УПЛ — відео
У матчі чергового туру УПЛ рівненський "Верес" з рахунком 2:1 обіграв ковалівський "Колос". Вирішальний м'яч забив півзахисник Ігор Харатін.
Після матчу стався конфлікт між Ігорем Харатіним та головним тренером "Колоса" Олександром Поздєєвим, повідомляє Sport.ua.
Харатін показово святкував забитий м'яч біля трибун, уболівальників та лави запасних. Поздєєву це, схоже, не дуже сподобалось.
Історія конфлікту Харатіна та Поздєєва
Ігор Харатін раніше грав саме у "Колосі". Де, за чутками, мав відкрите протистояння з Олександром Поздєєвим та був серед гравців, які хотіли його відставки.
Поздєєв у відставку не пішов. Натомість він відправив Харатіна до дубля.
У підсумку клуб розірвав контракт з гравцем, і він приєднався до рівненського "Вереса".
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