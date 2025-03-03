Скандал в УПЛ — игрок Вереса и тренер Колоса сцепились после матча

Игрок и тренер едва не подрались после матча УПЛ — видео
В матче очередного тура УПЛ ровенский "Верес" со счетом 2:1 обыграл ковалевский "Колос". Решающий мяч забил полузащитник Игорь Харатин.
После матча произошел конфликт между Игорем Харатиным и главным тренером "Колоса" Александром Поздеевым, сообщает Sport.ua.
Харатин показательно праздновал забитый мяч возле трибун, болельщиков и скамейки запасных. Поздееву это, похоже, не очень понравилось.
История конфликта Харатина и Поздеева
Игорь Харатин ранее играл именно в "Колосе". Где, по слухам, имел открытое противостояние с Александром Поздеевым и был в числе игроков, которые хотели его отставки.
Поздеев в отставку не ушел. Вместо этого он отправил Харатина в дубль.
В итоге клуб разорвал контракт с игроком, и он присоединился к ровенскому "Вересу".
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