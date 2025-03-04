Забарний влітку стане рекордним трансфером в історії Борнмута

Ілля Забарний (у центрі) святкує перемогу з одноклубниками. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник "Борнмута" Ілля Забарний пропускає декілька матчів англійської Прем'єр-ліги через дискваліфікацію. Попри це футболіст збірної України залишається одним із лідерів команди АПЛ.

Уже не перший місяць гранди європейського футболу цікавляться молодим гравцем, повідомляє Mirror.

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Під час зимового трансферного вікна "Борнмут" отримав пропозицію щодо продажу Іллі Забарного від одного з англійських клубів. Її було відкинуто через невідповідність очікуванням керівництва "вишень", яке розраховує отримати за свого гравця не менше 50 млн євро.

Ілля Забарний після матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Борнмут" готовий продати Забарного

Скромний англійський клуб не збирається утримувати лідерів команди навіть у разі, якщо зуміє кваліфікуватися до єврокубків за підсумками сезону. "Вишні" готові розглянути пропозиції щодо трансферу українського гравця, якщо вони починатимуться з цифри "50 млн євро".

Згідно з умовами переходу Забарного з "Динамо" до "Борнмуту", київський клуб отримає 20% від подальшого продажу Іллі. Англійський клуб хоче заробити на трансфері одного з лідерів команди.

Перше вилучення Забарного в АПЛ. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Англійські журналісти згадали, що інтерес до Забарного продовжує проявляти французький "ПСЖ". Українець не хоче переходити в цей клуб через те, що його кольори захищає російський голкіпер. Однак парижани збираються розв'язати цю проблему.

Також Забарний цікавий італійському "Інтеру" та англійським "Челсі" та "Ньюкаслу". Влітку за 22-річного футболіста розгорнеться серйозна боротьба.

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