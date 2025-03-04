Забарний влітку стане рекордним трансфером в історії Борнмута

Борнмут назвав умови для трансферу Забарного в інший клуб
Захисник "Борнмута" Ілля Забарний пропускає декілька матчів англійської Прем'єр-ліги через дискваліфікацію. Попри це футболіст збірної України залишається одним із лідерів команди АПЛ.
Уже не перший місяць гранди європейського футболу цікавляться молодим гравцем, повідомляє Mirror.
Під час зимового трансферного вікна "Борнмут" отримав пропозицію щодо продажу Іллі Забарного від одного з англійських клубів. Її було відкинуто через невідповідність очікуванням керівництва "вишень", яке розраховує отримати за свого гравця не менше 50 млн євро.
"Борнмут" готовий продати Забарного
Скромний англійський клуб не збирається утримувати лідерів команди навіть у разі, якщо зуміє кваліфікуватися до єврокубків за підсумками сезону. "Вишні" готові розглянути пропозиції щодо трансферу українського гравця, якщо вони починатимуться з цифри "50 млн євро".
Згідно з умовами переходу Забарного з "Динамо" до "Борнмуту", київський клуб отримає 20% від подальшого продажу Іллі. Англійський клуб хоче заробити на трансфері одного з лідерів команди.
Англійські журналісти згадали, що інтерес до Забарного продовжує проявляти французький "ПСЖ". Українець не хоче переходити в цей клуб через те, що його кольори захищає російський голкіпер. Однак парижани збираються розв'язати цю проблему.
Також Забарний цікавий італійському "Інтеру" та англійським "Челсі" та "Ньюкаслу". Влітку за 22-річного футболіста розгорнеться серйозна боротьба.
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