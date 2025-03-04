Терлюга розповіла, як її сім'я постраждала через атаку на Одесу

Анжеліка Терлюга на турнірі. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Відома українська спортсменка Анжеліка Терлюга, яка нещодавно стала мамою, поділилася подробицями атаки безпілотників на Одесу. Район, у якому мешкає учасниця Олімпійських ігор, опинився поруч з епіцентром удару.

Терлюга на своїй сторінці в Instagram зізналася, що ніколи раніше в житті не боялася так сильно за себе і свою сім'ю.

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Пізно ввечері 3 березня 2025 року російські війська завдали чергового удару безпілотниками по Україні. Значну частину дронів було збито над Одеською областю. Місцеві жителі пережили страшні години, серед них опинилася і срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга.

Анжеліка Терлюга з дитиною. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Що розповіла спортсменка

Унаслідок атаки безпілотників в Одесі було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Мешканці міста почули кілька сильних вибухів і стали свідками наслідків.

Анжеліка Терлюга в грудні минулого року народила доньку. Українська спортсменка зізналася, що після цього зовсім інакше сприймає ворожі атаки. Вона не хоче такого життя для своєї дитини.

Результати атаки безпілотників в Одесі. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

"Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що відбувається. Ти сидиш у паркінгу з маленькою дитиною і собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець", — написала Терлюга.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Одесу було зруйновано будинок відомого радянського та українського спортсмена.

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