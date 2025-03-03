Кадрова ситуація у збірній України — хто не зможе зіграти з Бельгією

Олександр Зубков із партнерами по національній команді. Фото: instagram.com/zubiksane4ka/

Наприкінці березня збірна України зіграє з Бельгією в рамках плей-оф Ліги Націй. Команда Сергія Реброва підходить до поєдинку не в оптимальному складі, хоча приводи для оптимізму все ж таки існують.

Головний тренер "синьо-жовтих" може викликати в табір команди дебютантів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 20 березня, і в неділю, 23 березня, збірна України зустрінеться з Бельгією у двоматчевому протистоянні в рамках плей-офф Ліги Націй. Підопічним Сергія Реброва дістався сильний противник, але шанси на перемогу у "синьо-жовтих" є. Ігрова форма футболістів дозволяє розраховувати на успіх, хоча без травм та інших проблем у національній команді не обійшлося.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Хто не зіграє за збірну України

Новачок турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков пошкодив щиколотку і пропустив кілька матчів своєї команди. Півзахисник набрав хорошу форму в цьому сезоні й вже відкрив рахунок результативним діям у чемпіонаті Туреччини.

Згідно з прогнозами лікарів, Зубков повернеться до тренувань 4 березня. Однак не відомо, в якій формі після травми Олександр опиниться наприкінці місяця. Допомога цього футболіста може знадобитися збірній України.

Основний форвард національної команди Артем Довбик пропустив кілька тижнів через пошкодження привідного м'яза. Цей футболіст часто отримує травми перед матчами збірної України, але він уже одужав, вийшов на поле і забив гол за "Рому" у ворота "Комо".

Артем Довбик повернувся на поле після травми. Фото: УАФ

Нещодавно відзначився забитим м'ячем і інший форвард "синьо-жовтих". Роман Яремчук у поєдинку Кубка Греції оформив дубль та зробив результативну передачу, що допомогло "Олімпіакосу" здолати АЕК. Також непогану форму набрали захисник "Евертона" Віталій Миколенко та хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков (теж нещодавно відновився після травми — Ред.).

Воротарське питання та проблема Мудрика

У Сергія Реброва може з'явитися приємний головний біль при виборі основного голкіпера на матчі з Бельгією. Анатолій Трубін пропустив кілька матчів "Бенфіки", але головний тренер португальської команди вже повернув українця до складу і заявив, що довіряє футболістові. Андрій Лунін знову вийшов на поле у футболці "Реала" і чудово відіграв півфінал Кубка Іспанії.

Андрій Лунін під час тренування. Фото: УАФ

Георгій Бущан у Саудівській Аравії пропускає голи в кожному матчі, але вже здійснив "сейв туру" і ставав "Найкращим футболістом матчу". Уболівальники "Аль-Шабаба" пишуть, що без українця їхня команда пропустила б більше голів.

Абсолютно точно в березні не вийде на поле вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Досі не відомий результат його другої проби на допінг. У Сергія Реброва є кілька варіантів для заміни одного з лідерів команди. На лівому фланзі півзахисту можуть зіграти Віктор Циганков, Олександр Назаренко або Владислав Кабаєв. Не виключено, що головний тренер збірної України знову здивує вболівальників.

Максим Таловєров у "Плімуті". Фото: instagram.com/tal.04/

Потенційні дебютанти

За останній гол наставник "синьо-жовтих" залучив до команди одразу кілька нових футболістів, і це не межа. "У двері" збірної України вже стукають нові гравці. Не виключено, що на матчі з Бельгією Сергій Ребров викличе універсального захисника Іллю Крупського та капітана молодіжної збірної України Арсенія Батагова. Тим паче не відомо, в якій формі до команди приїде провідний захисник Ілля Забарний, який зараз пропускає матчі за "Борнмут" через дискваліфікацію.

Захисник Максим Таловєров давно входить до списку гравців ротації "синьо-жовтих". Перехід у "Плімут" дав новий імпульс його кар'єрі. Не виключено, що вболівальники побачать цього футболіста в основному складі.

Кандидатами до збірної України є футболіст "Монреаля" Геннадій Сінчук і форвард "Байєра" Артем Степанов.

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