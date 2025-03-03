Кадровая ситуация в сборной Украины — кто не сможет сыграть с Бельгией

Александр Зубков с партнерами по национальной команде. Фото: instagram.com/zubiksane4ka/

В конце марта сборная Украины сыграет с Бельгией в рамках плей-офф Лиги Наций. Команда Сергея Реброва подходит к поединку не в оптимальном составе, хотя поводы для оптимизма есть.

Главный тренер "сине-желтых" может вызвать в лагерь команды дебютантов, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 20 марта, и в воскресенье, 23 марта, сборная Украины встретится с Бельгией в двухматчевом противостоянии в рамках плей-офф Лиги Наций. Подопечным Сергея Реброва достался сильный противник, но шансы на победу у "сине-желтых" есть. Игровая форма футболистов позволяет рассчитывать на успех, хотя без травм и других проблем в национальной команде не обошлось.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Кто не сыграет за сборную Украины

Новичок турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков повредил лодыжку и пропустил несколько матчей своей команды. Полузащитник набрал хорошую форму в этом сезоне и уже открыл счет результативным действиям в чемпионате Турции.

Согласно прогнозам врачей, Зубков вернется к тренировкам 4 марта. Однако не известно, в какой форме после травмы Александр окажется в конце месяца. Помощь этого футболиста может понадобиться сборной Украины.

Основной форвард национальной команды Артем Довбик пропустил несколько недель из-за повреждения приводной мышцы. Этот футболист часто получает травмы перед матчами сборной Украины, но он уже выздоровел, вышел на поле и забил гол за "Рому" в ворота "Комо".

Артем Довбик вернулся на поле после травмы. Фото: УАФ

Недавно отличился забитым мячом и другой форвард "сине-желтых". Роман Яремчук в поединке Кубка Греции оформил дубль и сделал результативную передачу, что помогло "Олимпиакосу" одолеть АЕК. Также неплохую форму набрали защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков (тоже недавно восстановился после травмы — Ред.).

Вратарский вопрос и проблема Мудрика

У Сергея Реброва может появиться приятная головная боль при выборе основного голкипера на матчи с Бельгией. Анатолий Трубин пропустил несколько матчей "Бенфики", но главный тренер португальской команды уже вернул украинца в составе и заявил, что доверяет футболисту. Андрей Лунин снова вышел на поле в футболке "Реала" и прекрасно отыграл полуфинал Кубка Испании.

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: УАФ

Георгий Бущан в Саудовской Аравии пропускает голы в каждом матче, но уже совершил "сэйв тура" и становился "Лучшим футболистом матча". Болельщики "Аль-Шабаба" пишут, что без украинца их команда пропустила бы больше голов.

Совершенно точно в марте не выйдет на поле вингер "Челси" Михаил Мудрик. До сих пор не известен результат его второй пробы на допинг. У Сергея Реброва есть несколько вариантов для замены одного из лидеров команды. На левом фланге полузащиты могут сыграть Виктор Цыганков, Александр Назаренко или Владислав Кабаев. Не исключено, что главный тренер сборной Украины снова удивит болельщиков.

Максим Таловеров в "Плимуте". Фото: instagram.com/tal.04/

Потенциальные дебютанты

За последний гол наставник "сине-желтых" привлек в команду сразу несколько новых футболистов, и это не предел. "В двери" сборной Украины уже стучатся новые игроки. Не исключено, что на матчи с Бельгией Сергей Ребров вызовет универсального защитника Илью Крупского и капитана молодежной сборной Украины Арсения Батагова. Тем более неизвестно, в какой форме в команду приедет ведущий защитник Илья Забарный, который сейчас пропускает матчи за "Борнмут" из-за дисквалификации.

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