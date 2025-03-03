Как Милевский ответил на жесткий троллинг от девушки

Милевский эпично ответил на троллинг от своей девушки — видео
Сеть ТикТок пополнилась еще одним очень известным украинцем. Речь об Артеме Милевском.
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский решил завести себе ТикТок, и уже опубликовал первые видео, пишет портал Новини.LIVE.
В одном из них он пытается разобраться, как выйти в прямой эфир. На что получает жесткий троллинг от своей девушки.
@artem_milevskiy_10
1000 I vihodim v live🧐♬ оригинальный звук - Artem Milevskiy
Милевский и его девушка
Во время записи видео Артем Милевский задал вопрос о том, сколько надо, чтобы выйти в прямой эфир в ТикТоке. На что получил ответ: "Надо не быть дедом".
В ответ на троллинг Артем Милевский пообещал "показать, кто здесь дед".
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