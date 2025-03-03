Как Милевский ответил на жесткий троллинг от девушки

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Сеть ТикТок пополнилась еще одним очень известным украинцем. Речь об Артеме Милевском.

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский решил завести себе ТикТок, и уже опубликовал первые видео, пишет портал Новини.LIVE.

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В одном из них он пытается разобраться, как выйти в прямой эфир. На что получает жесткий троллинг от своей девушки.

Милевский и его девушка

Во время записи видео Артем Милевский задал вопрос о том, сколько надо, чтобы выйти в прямой эфир в ТикТоке. На что получил ответ: "Надо не быть дедом".

В ответ на троллинг Артем Милевский пообещал "показать, кто здесь дед".

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины в январе этого года отпраздновал свое 40-летие.

Напомним, некоторые украинские футболисты, которые длительное время выступают за европейские клубы, в последнее время перестали привлекать внимание СМИ.

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