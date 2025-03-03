Як Мілевський відповів на жорсткий тролінг від дівчини

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Мережа ТікТок поповнилась ще одним дуже відомим українцем. Мова про Артема Мілевського.

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський вирішив завести собі ТікТок, і вже опублікував перші відео, пише портал Новини.LIVE.

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В одному з них він намагається розібратись, як вийти у прямий ефір. На що отримує жорсткий тролінг від своєї дівчини.

Мілевський та його дівчина

Під час запису відео Артем Мілевський поставив питання щодо того, скільки треба, щоб вийти у прямий ефір у ТікТоці. На що отримав відповідь: "Треба не бути дідусем".

У відповідь на тролінг Артем Мілевський пообіцяв "показати, хто тут дідусь".

Колишній гравець "Динамо" та збірної України у січні цього року відсвяткував своє 40-річчя.

Нагадаємо, деякі українські футболісти, які тривалий час виступають за європейські клуби, останнім часом перестали привертати увагу ЗМІ.

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