Як Мілевський відповів на жорсткий тролінг від дівчини

Мілевський епічно відповів на тролінг від своєї дівчини — відео
Мережа ТікТок поповнилась ще одним дуже відомим українцем. Мова про Артема Мілевського.
Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський вирішив завести собі ТікТок, і вже опублікував перші відео, пише портал Новини.LIVE.
В одному з них він намагається розібратись, як вийти у прямий ефір. На що отримує жорсткий тролінг від своєї дівчини.
@artem_milevskiy_10
1000 I vihodim v live🧐♬ оригинальный звук - Artem Milevskiy
Мілевський та його дівчина
Під час запису відео Артем Мілевський поставив питання щодо того, скільки треба, щоб вийти у прямий ефір у ТікТоці. На що отримав відповідь: "Треба не бути дідусем".
У відповідь на тролінг Артем Мілевський пообіцяв "показати, хто тут дідусь".
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