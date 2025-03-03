Бех-Романчук призналась, как потеряла мотивацию к спорту после Олимпиады-2024

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинские спортсмены по-разному выступили на Олимпийских играх, которые прошли в 2024 году в Париже. Некоторые из них преодолевали серьезные трудности.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук искренне рассказала в своем Instagram о том, какое у нее было состояние после Олимпиады, пишет портал Новини.LIVE.

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Она подчеркнула, что это был самый тяжелый год в ее карьере. И было впечатление, что все идет против нее.

Марина Бех-Романчук о состоянии после Олимпиады. Фото: скриншот

Что рассказала Бех-Романчук

"Это был самый тяжелый год в моей карьере, и если откровенно, было впечатление, что все шло против меня еще с самого начала года. Я до последнего двигалась к своей мечте, хотя иногда хотелось просто сдаться", — написала спортсменка.

По ее словам, тяжелее всего было после Олимпиады.

"Именно тогда ощущение разочарования и боли набирали свои обороты. Я потеряла мотивацию и совсем ничего не хотела слышать о спорте...", — отметила она.

Украинка добавила, что, возможно, в ближайшее время поделится своей историей. О том, как она преодолевала самое ужасное психологическое состояние в своей жизни и как нашла силы двигаться дальше.

На Олимпиаде в Париже она заняла лишь 11 место в тройном прыжке.

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