Спортсмены с прошлой Олимпиады массово жалуются на медали — что известно

Олимпийские медали Парижа. Фото: BastienFachan/X

Олимпиада в Париже давно закончилась, а скандалы вокруг нее продолжаются. Последний касается наград.

Участники Олимпийских игр 2024 года массово жалуются на качество медалей, пишет BBC.

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Уже поступило множество запросов на замену наград. И, похоже, они далеко не последние.

Медаль Олимпиады. Фото: Benoit Tessier/Reuters

Что произошло с медалями

По состоянию на сегодняшний день известно о 220 запросах от спортсменов на замену медалей.

Эти награды были разработаны французским ювелирным домом Шоме со вставками железа, взятого с Эйфелевой башни во время ее реконструкции.

Главная претензия к медалям — их низкое качество. В частности, некоторые спортсмены говорили, что их медали тусклые.

В оргкомитете Олимпиады-2024 уже заявили, что "поврежденные медали будут систематически заменяться".

Напомним, некоторые из игроков, которые сыграли за сборную Украины в ее первом матче в истории, потом стали футболистами сборной России.

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