Спортсмены с прошлой Олимпиады массово жалуются на медали — что известно

Олимпиада в Париже попала в "медальный" скандал
Олимпиада в Париже давно закончилась, а скандалы вокруг нее продолжаются. Последний касается наград.
Участники Олимпийских игр 2024 года массово жалуются на качество медалей, пишет BBC.
Уже поступило множество запросов на замену наград. И, похоже, они далеко не последние.
Что произошло с медалями
По состоянию на сегодняшний день известно о 220 запросах от спортсменов на замену медалей.
Эти награды были разработаны французским ювелирным домом Шоме со вставками железа, взятого с Эйфелевой башни во время ее реконструкции.
Главная претензия к медалям — их низкое качество. В частности, некоторые спортсмены говорили, что их медали тусклые.
В оргкомитете Олимпиады-2024 уже заявили, что "поврежденные медали будут систематически заменяться".
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