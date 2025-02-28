Спортсмени з минулої Олімпіади масово скаржаться на медалі — що відомо

Олімпійські медалі Парижу. Фото: BastienFachan/X

Олімпіада в Парижі давно закінчилась, а скандали навколо неї продовжуються. Останній стосується нагород.

Учасники Олімпійських ігор 2024 року масово скаржаться на якість медалей, пише BBC.

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Уже надійшло безліч запитів на заміну нагород. І, схоже, вони далеко не останні.

Медаль Олімпіади. Фото: Benoit Tessier/Reuters

Що сталося з медалями

Станом на сьогоднішній день відомо про 220 запитів від спортсменів на заміну медалей.

Ці нагороди були розроблені французьким ювелірним домом Шоме із вставками заліза, взятого з Ейфелевої вежі під час її реконструкції.

Головна претензія до медалей — їхня низька якість. Зокрема, деякі спортсмени говорили, що їхні медалі тьмяні.

У оргкомітеті Олімпіади-2024 вже заявили, що "пошкоджені медалі будуть систематично замінюватися".

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