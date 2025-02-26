МОК зі скандалом поверне росіян у світовий спорт у 2026 році

Російська тенісистка Мірра Андрєєва. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Російські спортсмени зможуть поступово повернутися до участі в міжнародних турнірах. Вони виступатимуть під своїми прапорами, а на змаганнях увімкнуть гімн РФ.

Міжнародний олімпійський комітет пом'якшує позицію щодо росіян, повідомляє SVT.

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МОК негласно рекомендував міжнародним федераціям зимових видів спорту погодитися на допуск російських спортсменів до кваліфікаційних змагань. Йдеться про турніри, які відбудуться перед Зимовою Олімпіадою-2026.

Президент МОК Томас Бах. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Росіяни повернуться у спорт

Італія продовжує готуватися до зимових олімпійських ігор, у яких можуть узяти участь спортсмени з РФ і Білорусі. У МОК вважають позитивним досвід Парижа-2024, де виступали 15 російських атлетів. У Мілан-2026 можуть приїхати ще більше росіян.

Стало відомо, що МОК рекомендував Міжнародному союзу біатлоністів (IBU) і Міжнародній федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS) санкціонувати допуск росіян до міжнародних кваліфікаційних турнірів. Ведуться дискусії про те, чи будуть представники РФ виступати під нейтральним прапором. Не виключено, що їм дозволять повернутися до державних символів Росії.

Після закінчення Олімпіади-2026 МОК надасть відповідні рекомендації й щодо росіян, які виступають в інших видах спорту. Однак ця позиція Комітету викликала дискусії у світовому спорті.

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