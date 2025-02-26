Російським спортсменам знову дозволили виступати зі своїми прапором та гімном

Російський бодібілдер Антон Овдін (у центрі). Фото: росЗМІ

Російські спортсмени 2025 року зможуть взяти участь у міжнародному турнірі, який відбудеться в Іспанії. Вони виступатимуть під своїм національним прапором.

Керівництво Міжнародної федерації бодибілдингу офіційно підтвердило цю інформацію, повідомляють місцеві інформагентства.

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З 20 квітня по 5 травня в іспанській Санта-Сусанні відбудеться міжнародний турнір з бодибілдингу. Російські спортсмени вже підтвердили свою участь у змаганнях. Вони отримали офіційне запрошення на чемпіонат Європи з цього виду спорту.

Запрошення для російських спортсменів. Фото: Instagram

Росіянам повернуть прапор

Бодибілдерів із РФ не тільки допустили на міжнародний турнір, а й повернули їм цілу низку преференцій. Керівництво IFBB підтвердило, що росіяни зможуть змагатися на цьому турнірі з прапором і гімном своєї країни. Це рішення було ухвалено ще влітку 2024 року. До цього вони були зобов'язані виступати під нейтральним прапором на всіх міжнародних змаганнях.

Федерація бодибілдингу Росії вже сформувала команду на чемпіонат Європи, до якої включила близько 200 спортсменів.

Ще 2023 року росіяни відмовилися виступати в нейтральному статусі на турнірі в Японії. А 2025 року чемпіонати світу відбудуться в Саудівській Аравії та Китаї, де на бодибілдерів із РФ не накладатимуть жодних обмежень.

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