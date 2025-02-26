Российским спортсменам снова разрешили выступать со своими флагом и гимном

Российский бодибилдер Антон Овдин (в центре). Фото: росСМИ

Российские спортсмены в 2025 году смогут принять участие в международном турнире, который пройдет в Испании. Они будут выступать под своим национальным флагом.

Руководство Международной федерации бодибилдинга официально подтвердило эту информацию, сообщают местные информ агентства.

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С 20 апреля по 5 мая в испанской Санта-Сусанне состоится международный турнир по бодибилдингу. Российские спортсмены уже подтвердили свое участие в соревнованиях. Они получили официальное приглашение на чемпионат Европы по этому виду спорта.

Приглашение для российских спортсменов. Фото: Instagram

Россиянам вернут флаг

Бодибилдеров из РФ не только допустили на международный турнир, но и вернули им целый ряд преференций. Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны. Это решение было принято еще летом 2024 года. До этого они были обязаны выступать под нейтральным флагом на всех международных соревнования.

Федерация бодибилдинга России уже сформировала команду на чемпионат Европы, в которую включила около 200 спортсменов.

Еще в 2023 году россияне отказались выступать в нейтральном статусе на турнире в Японии. А в 2025 году чемпионаты мира пройдут в Саудовской Аравии и Китае, где на бодибилдеров из РФ не будут накладывать никакие ограничения.

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